256 CONDIVISI Condividi Tweet

Il suo programma ‘Non è l’Arena’ su La7 è stata sospesa d’urgenza per un malore, facendo preoccupare il pubblico da casa, ma quali sono ora le condizioni di Massimo Giletti?

Le condizioni di Massimo Giletti: aggiornamenti sulla salute del presentatore di Non è l’Arena

Il conduttore 55enne è stato ricoverato per precauzione dopo che il suo staff lo ha visto affaticato dopo l’intervista al ministro Marianna Madia. Pallido ed debilitato, la decisione è stata quella di sospendre la trasmissione. Da La7 hanno subito rassicurato sulle condizioni del presentatore, spiegando che è andato in onda nonostante avesse la febbre alta a causa dell’influenza. Le trasmissioni sono continuate con un blocco registrato del programma.

Nella mattinata del 29 gennaio, tuttavia, l’Ansa ha rivelato quali sono le attuali condizioni di Massimo Giletti: a quanto pare il presentatore è stato dimesso dall’ospedale Umberto I di Roma in seguito alla notte trascorsa nel nosocomio. A quanto pare Il ‘rivale della domenica sera’ di Fabio Fazio si trova adesso a casa, a riposare, in uno stato di salute decisamente migliore rispetto a quello della diretta della trasmissione.

Dopo aver appreso questo rassicurante aggiornamento, Fazio ci ha tenuto a mandare pubblicamente “un grande saluto e un grande abbraccio” al suo collega. Forte anche il sostegno fan club del presentatore – passato quest’anno a La7 – che ha scritto su Facebook:

Il sostegno al presentatore da parte dei colleghi e del fan club

“Ci teniamo a rassicurarvi sulle condizioni di salute di Massimo. In mattinata è stato dimesso dall’ospedale e sta a casa.

Presto sarà di nuovo in forma, ancora meglio di prima, per riprendere l’avventura di Non è l’Arena! Ringraziamo tutti voi per la vicinanza e l’affetto che gli avete dimostrato in queste ore“.

Il problema, da quanto emerge dall’epilogo di questo episodio, è stato principalmente un’influenza non curata come si deve.