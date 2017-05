1 CONDIVISI Condividi Tweet

Le confessioni shock di Loredana Bertè

Protagonista di recente di una polemica tra ex amiche (la cui autrice è l’esuberante cantante e interprete cinematografica Rita Pavone), la cantante ha scioccato il suo pubblico con un racconto sul suo passato – che riguarda anche la scomparsa Mia Martini – davvero degno della trama di un film drammatico: ecco a voi le dichiarazioni shockd di Loredana Bertè su alcuni episodi tremendi della sua adolescenza.



Ospite della d’Urso a Domenica Live, l’artista si è concessa ad una lunga, lunghissima intervista che ha affrontato di tutto, a cominciare dagli esordi e dal contesto familiare da cui lei e Mimì provenivano: “Non avendo una famiglia, io ho vissuto per strada – ha spiegato la Bertè – La nostra vita è capitata così, noi facevamo anche i posteggiatori, i manichini nelle vetrine. Lavoravamo per pagare affitti, bollette, non avremmo mai pensato di fare questo mestiere. Solo Mimì ha iniziato subito a fare provini“.

L’atmosfera con i loro cari, però, non è mai stata esattamente idilliaca: “Mimì nella bara era piena di lividi, mio padre mi strappò i capelli, tanto che Renato (Zero, ndr) dovette portarmi a Roma per riempire i buchi. Gli chiesi cosa aveva fatto a Mimì, ma ci picchiava sempre, ogni volta che metteva Beethoven“.

Ma l’episodio più duro e cattivo tra le dichiarazioni shock di Loredana Bertè è di sicuro quello che riguarda uno dei traumi più grandi della vita: “Sono stata violentata a 17 anni, a Torino. Eravamo in questo locale già da un mese. Tutte le mie amiche avevano fatto il loro primo incontro, io no. E c’era questo ragazzo gentile che ogni sera mi mandava fasci di rose immensi in camerino. E allora le mie amiche mi incitavano. Una sera accetto e mi porta fuori Torino e mi fa entrare in questo squallido locale: appena chiude la porta a chiave mi ha preso un colpo. Volevo andare via, mi ha preso a pugni, calci, mi ha strappato i vestiti, ma io sono riuscita ad uscire e buttarmi per strada, tutta piena di sangue. Per fortuna un tassista mi portò al pronto soccorso. Le mie amiche le ho mandate a quel paese e per 3-4 anni non ho voluto vedere uomo. Non ho potuto dirlo nemmeno a mia madre, mi avrebbe menata, perché a lei interessavano solo i soldi e basta. Sono andata al suo funerale per seppellirla, una madre che lascia la figlia per strada non è degna.

La Bertè confessa di avere un grande senso di colpa verso la morte della sorella

Mimì non era una che si drogava, si faceva una canna ogni tanto, ma quello che hanno scritto è una roba schifosa. Quando una è troppo brava, tu dici che porta iella. Questo è uno di quei giorni in cui si ricorda Mimì e io decido di staccare il telefono, ma non l’ho fatto oggi, decidendo di venire qui. Sono felice di averlo fatto.”