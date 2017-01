0 CONDIVISI Condividi Tweet

Stasera alle 21.10 andrà in onda il film che ha lanciato il mitico comico pugliese nell’olimpo dei grandi nomi del cinema italiano: per chi ha intenzione di sintonizzarsi su Canale 5, ecco alcune curiosità su Cado Dalle Nubi di Checco Zalone da non perdere!

Le 5 curiosità su Cado Dalle Nubi di Checco Zalone

Uscito nelle sale nel 2009 e diretto da Gennaro Nunziante, questa pellicola ha segnato l’esordio di Luca Medici in veste di attore vero e proprio, dopo il suo successo come comico sul piccolo schermo. Lui stesso, all’epoca, ha confessato che la storia di Cado dalle Nubi è parzialmente autobiografica, dato che racconta di un cantante pugliese partito per Milano, una città a lui totalmente sconosciuta: la vicenda reale, però, vuole che Checco Zalone, fresco di laurea di giurisprudenza, voleva inizialmente darsi al jazz, ma tra un momento d’indecisione e l’altro, prese contatti con Zelig e… da allora il suo percorso è decisamente cambiato!

Il messaggio del film è chiaro, tra una gag e l’altra si legge chiaramente una sorta di “morale” contro la società moderna e la smania di avere successo a tutti i costi: il regista Nunziante ha voluto mettere in evidenza, però, alcuni riferimenti diretti ad alcuni fenomeni della Tv italiana tipo i talent show: non ci vedete un po’ di “X-Factor” nel format inventato nella pellicola “I want you”?.

Nonostante fosse solo il primissimo tentativo, l’opera cinematografica di Zalone ha sbancato i botteghini – considerato anche la produzione low-budget e la concorrenza di film cult come Twilight: New Moon, 2012 e Dorian Gray.

Perché è stata scelta quella location in Puglia?

Il motivo per cui, tra le location, è stata scelta Polignano non è solo perché è la città natale del protagonista, ma anche quella di Domenico Modugno, di cui Checco è grandissimo fan. Nel progetto iniziale delle riprese doveva comparire anche la statua del cantautore italiano, ma poi è stata eliminata per esigenze di set e copione.

Non molti sanno che, oltre ai sensazionali risultati in termini di gradimento e incassi, Cado dalle Nubi ha otetnuto anche due nomination ai Nastri d’Argento e una ai David di Donatello per la Miglior Canzone Originale “Angela”, che riascoltiamo qui.