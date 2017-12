4 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono tante e per tutti i gusti le fiction Rai e Mediaset del 2018. Se il 2017 è stato nel segno di Scomparsa e Rosy Abate, l’anno che verrà conta su attesi ritorni e novità promettenti. Si comincia su Rai 1 dall’8 gennaio con Romanzo famigliare, family drama firmato da Francesca Archibugi.

La regista racconta in sei episodi le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con mani in pasta tra petrolio e cantieri navali. I protagonisti sono Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos e Andrea Bosca. Partecipazioni speciali di Anna Galiena e Giancarlo Giannini.

Don Matteo 11 in onda a gennaio (da giovedì 11) promette gialli da risolvere, simpatia e un cast rinnovato. Mentre il 23 gennaio Rocco Chinnici ricostruirà la storia del magistrato ucciso dalla mafia, interpretato da Sergio Castellitto. Il trailer di Principe libero, biopic in due puntate dedicato a Fabrizio De Andrè (dal 12 febbraio), ha già fatto pregustare quel che sarà, ovvero la straordinaria performance di Luca Marinelli.

Sempre a febbraio, dal 14 per 6 puntate, Rai 1 propone Il cacciatore, la lotta alla mafia negli anni ’90 nella figura del magistrato Alfonso Sabella (Francesco Montanari). L’ammiraglia ovviamente punta forte su Amore e La giostra degli scambi, i due nuovi episodi di Il Commissario Montalbano in onda il 19 e 26 febbraio.

Le fiction Rai e Mediaset del 2018

Infine, da marzo Rai 1 vuole bissare il successo di Scomparsa con Il Capitano Maria, poliziesco “intimista” con Vanessa Incontrada nei panni di un coraggioso comandante divisa tra crimini da affrontare e il doloroso passato del marito scomparso. Lo stesso mese vedremo anche È arrivata la felicità 2, con i confermati Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Attesissima su Rai 2, sempre a marzo, è la seconda stagione di Rocco Schiavone, il noir con Marco Giallini.

Mediaset risponde a questa ricca offerta con due novità. Dopo i fortunati film di Paolo Genovese, sbarca in tv Immaturi – La serie: andrà in onda per otto puntate a partire da venerdì 12 gennaio su Canale 5. Nel cast Ricky Memphis, Luca e Paolo, Sabrina Impacciatore, Nicole Grimaudo, Ilaria Spada, Daniele Liotti e Irene Ferri. Liberi sognatori è invece una collana di film che raccontano le storie dell’imprenditore Libero Grassi, il giornalista Mario Francese, l’assessore Renata Forte e l’agente di polizia Emanuela Loi. Quattro eroi che hanno pagato con la morte il loro senso di giustizia. A vestire i loro panni Giorgio Tirabassi, Giulia Michelini, Marco Bocci e Greta Scarano. Per la serie, pochi ma buoni.