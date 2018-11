0 CONDIVISI Condividi Tweet

Le Iene contro Fabrizio Corona: anche lo storico show Mediaset prende le difese di Ilary Blasi dopo la furiosa lite avvenuta giovedì scorso al Grande Fratello Vip. La reazione dell’ex paparazzo delle star non si è fatta attendere.

Le Iene contro Fabrizio Corona: “Noi stiamo con Ilary”

Alessia Marcuzzi spiega cosa è accaduto ed esprime il suo sostegno alla collega: “Avete visto tutti cosa è successo giovedì scorso al Grande Fratello Vip? Avete visto che a un certo punto è successo il patatrac, è successo un bel casino con Ilary. Hanno un po’ discusso, diciamo così. (…) Con chi stiamo? Con Ilary! Ad un certo punto sono volate parole grosse, Ilary gli ha dato pure del caciottaro e la reazione di lui non si è fatta attendere tra l’altro“.

Dal canto suo, Nicola Savino rincara la dose: “Bisogna capirlo, Corona è nervoso, sta collezionando tutti i tipi di reati, gli manca solo l’abigeato, il furto di bestiame. Adesso però ecco la caciotta di Corona!“. La Blasi è stata Iena per molto tempo, volto storico del programma, e non c’è da stupirsi se la produzione dello show parteggia per lei. Questo non ha impedito la reazione furiosa di Fabrizio Corona contro Nicola Savino: “Quel coso piccolo nano che non sa fare niente“.

Alfonso Signorini si schiera con Blasi: tutti contro Corona

Anche Alfonso Signorini parla di Totti e Ilary Blasi: il giornalista si schiera dalla parte della collega conduttrice e pare che per nessuno abbia voglia di difendere Corona. Ecco quanto dichiarato dal direttore di Chi: “Me lo aspettavo perché intanto Ilary nel confronto con Corona toccava un nervo scoperto, cioè lei covava questa frustrazione, questa ingiustizia subita da 13 anni. Lei è una donna molto diretta, non ha retropensieri, retrovie, se deve dirti una cosa te la dice in faccia. E questo è apprezzabile. Devo dire che è stata bravissima, dopo il blocco le ho detto ‘hai le pa**e’, perché una che va in diretta senza tradire la minima emozione. Grande inca**atura, ma minima emozione“.