54 CONDIVISI Condividi Tweet

Le parole di Michelle Hunziker contro il terrorismo

Gli eventi di sabato 3 giugno hanno scosso tutto il mondo: con il racconto della figlia di Marco Travaglio abbiamo visto un punto di vista interno del tremendo incidente di Torino, avvenuto poco prima che a Londra si manifestasse un ennesimo attentato. Le parole di Michelle Hunziker riassumono lo stato d’animo di tante persone impaurite, impaurite dal clima di terrore, dalle minacce imprevedibili, dagli attacchi senza criterio, dalla psicosi che trasforma un grande evento in un rischio per 1500 persone.

“Quanto terrore nei cuori -ha esordito la bella presentatrice sui Social domenica 4 giugno –Stamattina mi sono svegliata come tutti con l’ennesimo episodio di attacco terroristico a Londra, con il panico in piazza a Torino. C’è chi si compiace a seminare paura, terrore e fare del male, a non dare più importanza al valore della vita ed è completamente posseduto dal Male. Il Male c’è. Si insidia dove c’è disagio, ignoranza, disperazione, ma soprattutto dove trova paura“.

“Cerco di tenere il cuore alto”: la presentatrice svizzera prova ad infondere coraggio nei suoi fan

Le parole di Michelle Hunziker, poi, provano a dare un messaggio positivo ai suoi fan, un incoraggiamento a continuare ad abbracciare la vita senza farsi sconfiggere dal timore: “In questo periodo storico io cerco di tenere il cuore alto, guardando e proteggendo le cose più importanti della mia vita. La famiglia, gli amici. Li abbraccio, li coccolo, mi occupo di loro. Faccio attenzione e cerco di stare nei luoghi più semplici e sicuri. Se abbiamo il cuore alto, siamo più forti! Siamo più attenti. Abbiamo la lucidità. È solo una questione di tempo. Io credo nell’Amore, nel Bene, nel senso di aggregazione, nell’Unione! Vinciamo noi! Vi abbraccio“.

Un’altra conferma dell’attitudine positiva, buona e forte della conduttrice, tutte virtù che sono venute fuori anche durante il bel video di Michelle Hunziker intervistata da Aurora Ramazzotti.