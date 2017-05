66 CONDIVISI Condividi Tweet

Ospiti in studio a Pomeriggio 5, le ragazze di Non è la Rai ricordano Gianni Boncompagni in un’occasione davvero speciale. Scomparso lo scorso 16 aprile, l’autore televisivo e radiofonico più dissacrante dello spettacolo italiano avrebbe spento 85 candeline proprio il 13 maggio. All’alba del suo 85esimo compleanno, Barbara D’Urso ha voluto rendergli omaggio con uno spazio speciale nel suo programma.

Ci aveva già pensato Ambra Angiolini, ospite di Maurizio Costanzo, ad anticipare questo commosso tributo. “È un po’ come quando lasci la casa di famiglia: solo allora ti rendi conto di quanto ti manchino i genitori mentre prima era magari difficile vivere tutti sotto lo stesso tetto. Con Gianni è stato lo stesso. Ho capito ciò che ha fatto per me ad anni di distanza”, ha raccontato. “Posso anche aver detto il contrario. Ho fatto, come tutti, delle cavolate, ma per me è stato fondamentale: devo tutto a lui, che ha scelto di investire su di me. Ai tempi di Non è la Rai mi sentivo ristretta in un ruolo, solo lavorandoci nel tempo ho capito quanto mi abbia insegnato”.

Le ragazze di Non è la Rai ricordano Gianni Boncompagni

Nella puntata del venerdì di Pomeriggio 5 è toccato invece a Pamela Petrarolo, Miriana Trevisan, Maria Monsè, Eleonora Cecere, Angela Di Cosimo e Ilaria Galassisi celebrare la vita e la carriera di Boncompagni. Tanti gli aneddoti e i particolari che sono stati ricostruiti, dal matrimonio in diretta di Antonella Mosetti ai balletti e ai primi provini delle ragazze. Il video è disponibile a questo link.