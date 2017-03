527 CONDIVISI Condividi Tweet

Andrà in onda lunedì 6 marzo “Come voleva la prassi”, il secondo episodio speciale dell’avvincente serie interpretata da Luca Zingarelli: per chi volesse leggere in tempo le anticipazioni sulla puntata, ecco un articolo di preparazione, per chi invece vuole scoprire la minacciosa teoria su Montalbano, ecco cos’ha detto lo scrittore Andrea Camilleri.

Attenzione alla puntata “Questione di prassi”, potrebbe non finire come tutti sperano

I veri fan sapranno che lo scrittore ha già ultimato molte storie del commissario, trame che ancora non abbiamo visto riprodotte sul piccolo schermo. Tra queste pare ci sia la morte di Montalbano, non si sa come, non si sa quando, si sa solo che la penna dell’autore ha già messo la parola fine all’esistenza letteraria dell’amatissimo personaggio…

Ora: sapendo che l’uscita di questi due episodi sono un evento speciale destinato a durare solo due serate, sono in molti a chiedersi cosa bisogna aspettarsi dal finale del secondo, dato che Camilleri ha rilasciato un commento un po’ sospetto:

Ecco la teoria su Montalbano che fa tremare i fan

Nel definire l’effetto che le stravolgenti vicende finiscono col fare sul protagonista, l’autore ha detto che lo vedremo per la prima volta “sull’orlo del baratro“. E se questo baratro fosse proprio la temutissima morte del commissario? I fan temono, insomma, che questa possa essere l’ultima puntata, per sempre…

Sappiamo però che c’è ancora il volume “L’altro capo del filo”, del quale non è ancora stata fatta la trasposizione TV. Incrociamo le dita tutti insieme!