Giovedì 9 novembre sono andate in onda due tra le fiction di punta della sessione autunnale Mediaset e Rai: i dati Auditel vedono Le Tre Rose di Eva contro Sirene in una guerra all’ultimo ascolto. Curiosi di sapere chi è in testa?

Le Tre Rose di Eva contro Sirene: una fiction prevale sull’altra, ma i risultati ancora non convincono

Se da un lato abbiamo il continuo di vicende già note (e quindi già presenti nell’affetto del pubblico) interpretate da Anna Safronick, Giorgia Wurth e Roberto Farnesi, dall’altro abbiamo un tentativo originale e inedito di portare sul piccolo schermo una storia completamente diversa dal solito.

La prima puntata della magica fiction ambientata a Napoli con Luca Argentero e Valentina Bellè, infatti, ha incantato il pubblico da casa, che ha dimostrato di apprezzare il tono leggero e divertente della storia: i dati Auditel, tuttavia, hanno registrato un pesante crollo di spettatori tra l’esordio e la seconda puntata, andata in onda per l’appunto il 9 novembre.

Parliamo di un divario di 5 milioni contro gli scarsi 3.5 di ieri: cosa denota questo cambiamento? Sui social alcuni hanno commentato che la storia ancora non convince e non entra nel vivo. Va detto, però, che nella guerra de Le Tre Rose di Eva contro Sirene, tuttavia, questo dato non è poi così negativo.

Il confronto tra i dati Auditel dei due programmi: c’è chi comincia a parlare di flop

Stando agli ascolti del 9 novembre, infatti, pare che la fiction Mediaset abbia registrato 3.166.000 spettatori, pari al 13.6% di share e inferiori a quelli totalizzati da Sirene. Insomma, nel testa a testa la Rai sembra essere in vantaggio, ma i numeri generali fanno pensare ad uno scarso interesse verso questi due prodotti: basti pensare alle repliche de Il Commissario Montalbano che, ancora oggi, riescono a catturare l’attenzione di 6.5 miliori di persone.