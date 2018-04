7 CONDIVISI Condividi Tweet

L’Eredità cerca un conduttore per il post Carlo Conti. Da martedì 3 aprile, il quiz del preserale di Rai 1 ha ripreso la normale programmazione, interrotta in segno di lutto per la morte prematura di Fabrizio Frizzi. Al timone, fino a domenica 20 maggio, c’è il presentatore fiorentino, coautore e timoniere per oltre dieci anni della trasmissione, che negli ultimi tre si è alternato con l’amico e collega scomparso. Ora, però, sembra che Conti debba fare un passo indietro e nel 2019 è destinato a lasciare spazio a un nuovo conduttore per il game show.

L’Eredità cerca un conduttore per il 2019

Commosso ed emozionato, Conti ha ricordato Fabrizio Frizzi all’Eredità nel giorno del suo rientro. Il rapporto tra i due andava oltre il lavoro. I colleghi avevano iniziato a frequentarsi più assiduamente dagli anni ’90 (quando Conti conduceva Miss Italia nel mondo e Frizzi Miss Italia). Da lì in poi si erano raccontati più volte come “inseparabili”. Il rientro “forzato” di Carlo alla guida dell’Eredità è stato un gesto dovuto alla memoria di Fabrizio. Tuttavia, presto ci sarà la nuova edizione de La Corrida e da lunedì 21 maggio partirà allo stesso orario Reazione a catena. Per questi motivi i vertici di viale Mazzini stanno valutando un sostituto all’altezza per il futuro.

L’Eredità: il gioco muta pelle per la prossima edizione

I nomi che si rincorrono con più insistenza sono due. Secondo quanto scrive Today, a condurre la prossima edizione del quiz potrebbe essere Amadeus, che tra l’altro ha già condotto L’Eredità, o ancora Alessandro Greco, attualmente in onda sulla rete ammiraglia Rai con Zero e Lode, il game show pomeridiano che va in onda dalle 14 alle 15. Profili simili, che per la Rai significano professionalità, simpatia e profonda empatia con concorrenti, pubblico a casa e in studio.