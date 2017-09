123 CONDIVISI Condividi Tweet

“Caro Lorenzo, è colpa tua se non sono ancora nonna”; inizia così la curiosa lettera a Jovanotti scritta da Anna Zucca, una mamma che con le sue ‘acute recriminazioni’ ha fatto il giro del web in poche ore.

La lettera a Jovanotti da parte della mamma di Alice: ecco qual è l’accusa

In questa dolce/amara dedica, infatti, si nasconde un intento ironico che ha fatto sorridere tutti i fan del celebre cantante. Per capire il messaggio della mamma di Alice, bisogna tenere a mente che Lorenzo Cherubini, per gli amici ‘Jova’, rappresenta l’uomo ideale per moltissime donne italiane, giovani e adulte.

Dall’alto dei suoi 51 anni, infatti, il cantante esplode di energia e fascino, e non smette di incantare il pubblico con il suo incredibile talento. Ecco perché nella lettera a Jovanotti c’è una vera e propria accusa: secondo Anna Zucca, infatti, tutte le ragazze guardandolo ormai si fermano a pensare: “Deve esistere un uomo così, sicuramente c’è e mi sta aspettando chissà dove. I giorni passano, le ragazze crescono ma la speranza non cede il passo alla rassegnazione”.

Cosa vuole Anna da Lorenzo Cherubini a nome di tutte le mamme

“E’ necessario che tu, caro Jovanotti – continua l’autrice della lettera – pubblichi una lettera aperta nella quale dichiari sotto giuramento che hai dei difetti, che ti metti le dita nel naso, che il tuo alito puzza moltissimo la mattina e che quello che scrivi è puro frutto di fantasia, che l’uomo perfetto non esiste, che nessun uomo sano di mente salirebbe su una instabile impalcatura per fare una serenata e che, nella vita, bisogna essere consapevoli che avere qualche difettino fa di noi persone più interessanti perché la perfezione è solo una grande noia”.

Le sue parole terminano con un curioso invito: un caffè in onore dei 40 anni di matrimonio con suo marito per “fare schiattare di invidia la mia figliola”.

Ci riuscirà?