0 CONDIVISI Condividi Tweet

La lettera di Gerry Scotti a Fabrizio Frizzi ha commosso il pubblico che aveva adottato il conduttore come uno di famiglia. Con un toccante addio pubblicato sul quotidiano La Stampa, Scotti ha voluto rendere omaggio alla memoria di quell’amico “che non tradiva mai”, l’eterno ragazzo scomparso a 60 anni a causa di una emorragia cerebrale. “La nostra amicizia, la nostra familiarità, la nostra vicinanza nel mondo del lavoro ci ha sempre portato a degli scambi molto brevi e molto intensi: piccoli, affettuosi messaggi, lasciati sul telefono l’uno dell’altro in tutte le occasioni che sentivamo di doverci dire qualcosa”, ha confessato il collega Mediaset.

La lettera di Gerry Scotti a Fabrizio Frizzi

Scotti ha rivelato alla Stampa che “per un curioso scherzo del destino, oppure per un istinto sovrannaturale li ho conservati tutti: dai semplici auguri di Natale o di Pasqua, ai tuoi auguri per i miei sessant’anni, alle nostre prese in giro su quando cominciavano i nostri programmi”. Il presentatore ha tenuto anche “quelli molto stringati, ma colmi di affetto, di quando è iniziata la tua malattia ed insieme è iniziata la tua lotta per stare attaccato a questa vita”.

Gerry ricorda “la tua semplicità, la tua normalità, il tuo garbo, la tua correttezza e il tuo sorriso. È stupefacente, queste che sono le cose che più ricordo di te, sono quelle che oggi sono sulla bocca di tutti. Vuol dire che al mondo d’oggi e soprattutto nel nostro mondo, quello dello spettacolo, una persona per bene può ancora lasciare il segno. Tu, Fabrizio credimi, il segno lo hai lasciato”.

Fabrizio Frizzi: malattia e morte di “uno di noi”

“Spero di avere la forza e la salute per fare ancora questo lavoro per tanti anni, senza di te come avversario ma con te nel cuore”, ha concluso Scotti. “Concludo questa lettera che sono sicuro ti arriverà con la frase che chiudeva tutti nostri messaggi telefonici: un abbraccio. Ed è l’abbraccio che tutti noi ti dobbiamo, dobbiamo a tua moglie, a tua figlia e a tutti coloro che ti hanno voluto bene”. Nella giornata in cui alla camera ardente sono passati colleghi, amici e soprattutto tantissime persone comuni, le sue parole, come quelle di Massimo Giletti e Pupo, suonano davvero strazianti.