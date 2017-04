1 CONDIVISI Condividi Tweet

La decisione di Federica Sciarelli: lasciare o restare in Rai?

Così come Alessandro Greco viene automticamente associato con ‘Furore’ (attualmente in fase di revival per quattro puntate straordinarie), così c’è un solo volto che il pubblico da casa si aspetta di vedere quando in tv va in onda Chi L’Ha Visto: ma qual è la decisione di Federica Sciarelli in merito al rimanere o andarsene dal programma?

Era da un po’, infatti, che girava voce che la giornalista avesse deciso di cambiare aria, probabilmente per prendere un po’ di respiro anche solo ‘emotivamente’, dato che ogni settimana si trova a dover affrontare storie difficili e spesso drammatiche.

Il web in protesta, arriva Daria Bignardi: “La Sciary non si tocca”

La notizia di una sua eventuale sostituzione al timone di Chi l’ha Visto ha fatto nascere un’ondata di commenti sul web, quasi tutti di protesta contro l’addio del celebre volto di Rai Tre. Allora l’emittente ha deciso di intervenire, e la stessa conduttrice ha fatto una dichiarazione pubblica.

Ecco la decisione di Federica Sciarelli: “Mi sono messa a disposizione dell’azienda. Nella nostra redazione ci sono molti colleghi bravissimi che potrebbero sostituirmi, come Paola Grauso, ma considerati gli ascolti alti i dirigenti mi hanno sempre dato della matta. Mi trattano come una regina, mi mettono nella condizione di ripensarci”.

A questo si aggiunge la Bignardi, che smentisce una volta per tutte la ‘voce’: