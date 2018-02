0 CONDIVISI Condividi Tweet

Se vi stavate chiedendo che fine avessero fatto gli Oneston, è presto detto: è stato appena annunciato il libro di Raffaello Tonon e Luca Onestini. Di cosa parlerà la loro prima opera letteraria (scritta a quattro mani)?

A pubblicarli e distribuirli ci pensa la Mondadori. Se invece volete avere qualche anticipazione sul contenuto, eccovi serviti una dichiarazione del celebre opinonista, ex gieffino: “Sarà tutto frizzante e giocoso, tra gag sulla nostra quotidianità trasformata in fumetti e scambi di ruolo. Insomma, sarà un lavoro originale e molto positivo”.

Alle parole della prima metà degli Oneston si aggiunge il felicissimo fidanzato di Ivana Mrazova: “Anche i nostri fan potranno interagire e partecipare al libro. Faremo un contest in cui chiederemo delle caricature sui nostri personaggi e inseriremo le più smpatiche. Ovviamente quello figo sono io”.

Il libro di Raffaello Tonon e Luca Onestini sarà, insomma, un dialogo aperto e scoppiettante con il pubblico che ha tanto amato la loro amicizia, la quale “passa dal ca*zeggio al completarci nelle difficoltà”.

Il commento di Raffello Tonon su Ivana Mrazova è pieno di affetto per entrambi

Riguardo le sospirate voci che si rincorrono su Luca Onestini e Ivana Mrazova sposi, inoltre, Tonon ha voluto esprimersi in maniera riservata e affettuosa: “Non è solo la bella che non balla, ma è una donna pulita, sensibile e onesta per Onestini (sorride, ndr). Per questo sono molto felice per Luca. Io voglio che sia contento e so che oggi si sente sereno grazie a lei”.

Nessuna notizia ancora dell’uscita di questa insolita opera letteraria scritta a quattro mani e pensata per interagire con gli spettatori. Quello che è certo è che, al di là delle mura della casa di Cinecittà, i due concorrenti sono davvero rimasti amici stretti.