Stasera in TV lo rivedrete su Rai 2 con ‘Tutte Lo Vogliono’, pellicola recitata al fianco di Vanessa Incontrada e Giulio Berruti, ma la vera avventura del momento è la figlia di Brignano e tutto quello che, da padre innamorato, l’attore sta scrivendo per lei. Che forse potrebbe diventare un film…

Il libro sulla figlia di Brignano si chiama ‘Nessun dorma…tranne lei”: il rapporto padre e figlia secondo l’attore

Al riparo, momentaneamente, dalle brutte polemiche sul caso Mazzamauro (leggi il recente sfogo a teatro che ha avuto il celebre comico), il neo papà si gode questo 2018 con la sua piccola Martina, primogenita desiderata e attesa con tutto il cuore sia da lui che da Flora Canto.

Durante i primi mesi di vita è venuto fuori un vero e proprio libro sulla figlia di Enrico Brignano, che si intitola ‘Nessun dorma…tranne lei’. Intervistato da Radio 105, ecco cos’ha dichiariato in merito a questo racconto della sua paternità: “Non so se ho fatto bene o ho fatto male ad aspettare – ha dichiarato al conduttore Max Brigante – Certo è che vivo con grande consapevolezza la nascita di mia figlia. Siccome mi trovo in una posizione privilegiata, per ovvi motivi, mi sono detto detto ‘se non lo faccio adesso non lo faccio più’. Poi quando hai un lutto in famiglia, come è successo in passato, le cose cambiano, vedi tutto da un altro punto di vista“.

Questa sua opera potrebbe anche diventare un film o uno spettacolo teatrale? “Io credo di sì. Lo era già nei pensieri. Nello spettacolo precedente, lo Evoluhow 2.0, avevo un monologo finale che parlava di questa necessità di paternità. Dedicavo l’ultimo momento ad un eventuale, ipotetico dialogo con un bambino. Era piaciuto così tanto che Carlo Conti mi chiese di portarlo a Sanremo nel 2016. Quindi il libro può essere una buona idea“.

Le dichiarazioni dell’attore sulla figlia Martina fanno stringere il cuore

Rispetto alle sue prime esperienze e consapevolezze da padre, l’attore ha inoltre aggiunto: “Se non vuoi litigare con una donna in casa, non dirle quello che hai capito. Anche quando la bambina inizia a dire papà“. E, soprattutto, il modo in cui l’attore si trova a vivere la lontananza durante i suoi impegni lavorativi: “Quando cala il sipario, ci si strucca, si saluta e si fa le foto di rito, c’è quel vuoto da riempire. E non basta quella telefonatina. Per cui vorresti andare a vederla e accertarti che vada tutto bene“.