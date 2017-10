48 CONDIVISI Condividi Tweet

Licia Colò attacca la cronaca nera in tv e spinge per una diversa informazione. La conduttrice ritorna da domenica 29 ottobre alla guida di Il mondo insieme, il contenitore pomeridiano di Tv2000 (alle 15.20), con la collaborazione di Giobbe Covatta.

Ha così approfittato per proseguire una battaglia che porta avanti da anni: quella verde. “Occuparsi dell’ambiente e degli animali dovrebbe essere interesse di tutti, non un’etichetta per un élite di persone”, ha raccontato in un’intervista al Giornale.

Colò, che ha compiuto 55 anni lo scorso luglio, è pronta ad una nuova avventura, l’ennesima lontana dalla Rai. “Avremo un nuovo studio che rappresenta tutti gli ambienti del mondo, dal deserto ai ghiacciai, alle foreste primarie”, ha spiegato. “Faremo reportage per conoscere il mondo nelle sue tradizioni e particolarità. Avremo tanti inviati speciali, web blogger e travel blogger, in studio e lontani nel mondo. Verranno anche vip, nella prima puntata ci sarà l’attore Paolo Ruffini, che ci racconterà la sua Livorno, dopo il terribile nubifragio che ha colpito la città”.

Viale Mazzini le manca, ma per sua natura è una persona aperta alle possibilità: “Non ho preclusioni, per me contano i progetti. Qui su Tv 2000 sto facendo esattamente quello che voglio fare. È meglio fare qualcosa che ti piace su un canale che non è forte come la Rai o fare qualcosa che non ti rispecchia?”.

L’intervista è stata l’occasione giusta per lanciare un appello ai colleghi sul modo corretto di raccontare la realtà che ci circonda. “Pensiamo ai fatti di questi giorni. Torino è in difficoltà per l’inquinamento, a Taranto i bambini non vanno a scuola”, ha detto. “Questi temi dovrebbero trovare più attenzione sia in tv che altrove, ma fanno pochi ascolti. Non critico alcun tipo di tv, ma quando vedo programmi che indugiano per ore su casi di cronaca nera, che spiegano in che modo hanno ucciso, violentato, torturato una vittima, francamente spengo. Sono argomenti che, nel modo in cui vengono trattati, non sono utili a nessuno”.