Licia Colò compie 55 anni: un compleanno speciale per uno dei volti più amati della tv. Nata a Verona il 7 luglio 1962, la conduttrice si è sempre impegnata nella difesa dei diritti degli animali e nella salvaguardia dell’ambiente. Il brutto infortunio all’occhio di qualche mese fa aveva fatto preoccupare i fan. Ora quell’imprevisto è soltanto un lontano ricordo.

Ogni domenica pomeriggio l’abbiamo vista su Tv2000 in diretta con Il mondo insieme. Mentre in questi giorni è protagonista di uno spot per un corretto riciclo del vetro. Ma Licia, oltre che paladina eco sul piccolo schermo e nella vita quotidiana, è anche moglie e madre.

Sposata con Alessandro Antonini, Colò è mamma di Liala, 12 anni. Dopo averla a lungo sottratta dalle pagine indiscrete delle riviste di gossip, nel 2013 le due sono comparse insieme in uno spot della Kinder.

È stato uno dei pochi momenti in cui la presentatrice ha messo in secondo piano la sua vita privata. Spesso ha utilizzando la sua popolarità e la televisione per veicolare messaggi importanti per la salvaguardia della natura e degli animali. Continuerà a farlo fin quando ne avrà la possibilità.

Licia Colò compie 55 anni: il suo post su Facebook

“Quanto mi piacerebbe cominciare da capo, ripartire dai 12”, ha scritto sulla sua pagina Facebook ufficiale per ringraziare i suoi follower degli auguri. “Giocare, emozionarmi per le prime ‘cotte’, preoccuparmi o arrabbiarmi di cose che oggi fanno solo sorridere. Insomma, aver davanti tutta la vita. Solo sogni, ma va bene così. La vita è meravigliosa, peccato solo sia troppo breve (come dice sempre il mio papà che da anni ormai sta molto male). Lui sorride sempre e trasmette gioia a chi gli sta attorno. Ecco, spero di aver preso da lui questo spirito, così raro e prezioso, perché la fortuna di ognuno di noi, è nel nostro carattere. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando. Perdonatemi se non vi rispondo perché mi sono regalata una giornata con mia figlia”.