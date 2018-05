0 CONDIVISI Condividi Tweet

Licia Colò torna in Rai dopo un lungo periodo da “esiliata”. La conduttrice veronese, nota per il suo impegno animalista e ambientalista, sarebbe stata contattata dai vertici di viale Mazzini per la prossima stagione tv. Come rivelato dal Secolo XIX, in queste settimane il servizio pubblico sta spingendo per chiudere un accordo con la presentatrice, che potrebbe approdare su Rai 2, dove di recente si è liberato il posto occupato in palinsesto da Voyager di Roberto Giacobbo (che andrà a Focus).

Licia Colò torna in Rai nel 2018-2019

Quattro anni fa uno dei volti storici di Rai 3 aveva abbandonato il programma che più di tutti l’aveva resa famosa, Alle falde del Kilimangiaro. Sostituita da Camila Raznovich, la bionda “amica degli animali” si è trasferita su Tv2000, l’emittente della Cei, dove attualmente conduce Il mondo insieme.

Intervistata da Libero, la conduttrice aveva spiegato che il vero motivo della fine dei rapporti con la Rai erano state alcune divergenze con l’ex direttore di rete Andrea Vianello. “Vorrei che fosse chiaro un fatto: non è che la Rai mi ha mandato via, sono io che mi sono fatta mandare via”, aveva chiarito in un duro sfogo.

Licia Colò: figlia Liala la sua forza

“È arrivato Vianello e ha voluto cambiare il programma, ho provato a dire che non mi sentivo in linea, che era un’impostazione che non condividevo e non coincideva con l’idea originaria, ma sono stata esautorata completamente. Un vero peccato perché avevo inventato quella trasmissione, l’avevo voluta e amata e all’improvviso mi sono ritrovata senza più voce in capitolo. Forse avrei dovuto tacere”.

Colò, sposata con Alessandro Antonini e mamma di Liala, ha detto: “Volevano il personaggio famoso a ogni costo. Io invece volevo i contenuti e solo storie straordinarie. Comunque non ho rimpianti, certo non ho più la forza della Rai alle spalle ma lavoro con grandi professionisti e in un clima sereno”. Insomma, mai dire mai.