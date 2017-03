0 CONDIVISI Condividi Tweet

Pessima notizia per i fan del cantautore/regista di Radiofreccia (1998) e Da zero a dieci (2002): Ligabue è stato costretto a sospendere il tour all’improvviso a causa di un serio problema di salute.

Era nel pieno del suo “Made in Italy – Palasport 2017”, pronto a girare tutti i palazzetti e stadi d’Italia in una raffica di concerti che doveva durare fino a maggio, quando ha ricevuto una brutta diagnosi che ha costretto a chiamare a raccolta tutti i suoi fan:

Ligabue costretto a sospendere il tour

“Mi hanno diagnosticato la malattia professionale di chi canta“- ha dichiarato il cantante, al quale è stato trovato un polipo nelle corde vocali che lo costringerà a sottoporsi ad un intervento chirurgico. L’emergenza è venuta fuori durante la data del 14 marzo quando, sul palco del Mediolanum Forum di Assago, il pubblico ha notato che faceva fatica a cantare, al punto da dubitare che riuscisse a finire il concerto. Il giorno dopo la star di Certe Notti si è scusato sui social scrivendo: “Dopo 3-4 pezzi di quel concerto ero quasi afono. Così ho avuto bisogno di farmi visitare ovviamente il giorno dopo e mi hanno detto una cosa che avrei preferito non sentirmi dire ma che purtroppo rientra fra quelle che vengono definite le malattie professionali di chi canta cioè ho un polipo, in questo caso intracordale mi dicono, alla corda vocale sinistra. Il che significa una cosa molto semplice: il polipo non ti permette di poter cantare e quindi io adesso non posso cantare.”

Ed ecco che, a malincuore, l’annuncio che Ligabue è costretto a sospendere il tour: “Devo fare un intervento che mi dicono essere abbastanza semplice che però richiede qualche mese di recupero per la piena funzionalità delle corde vocali. Insomma, morale: ovviamente io vengo da diciassette concerti fantastici in cui ho potuto vedere la gioia, l’entusiasmo, la passione di tutti quanti voi che c’eravate e adesso mi tocca spostare, fermare il tour… In realtà non lo fermiamo perché come vi ho promesso io quest’anno vi vengo a trovare “casa per casa”, ve l’avevo promesso a Monza e lo faremo.”

Tour ‘Made in Italy’, cancellate tutte le date fino a settembre

Ho la mia agenzia che sta facendo il diavolo a quattro ma vorrà fare sì che questo tour si svolga a settembre e ottobre esattamente negli stessi palazzetti, nelle stesse città dove avete già preso i biglietti e quindi io potrò mantenere questa promessa ma soprattutto potrò continuare a godere di quello di cui ho goduto purtroppo per un breve tempo. Abbiamo fatto in tempo a fare diciassette concerti. Vi ho visti bellissimi, vi ho visti gioiosi, entusiasti, vi ho visti più giovani del solito, cosa che mi ha fatto oltre a un po’ di sorpresa, anche molto piacere. Ecco, io voglio ripartire da quest’idea, ho bisogno di un po’ di mesi per rimettermi in sella ma lo farò. E quindi ci vediamo a settembre per il tour di Made In Italy“.