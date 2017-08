6 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutti ricordano ‘The Twilight Zone’, la serie distopica e surreale che ha affascinato (e spaventato) il pubblico di tutto il mondo dagli anni ’50 agli anni ’80: quello che però non tutti sanno è il tragico, fatale incidente sul set di Ai Confini Della Realtà che è costato la vita a ben tre attori in modo assolutamente orribile.

L’incidente sul set di Ai Confini della Realtà

L’episodio riguarda, il particolare, il ‘remake’ girato da quattro registi: John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante e George Miller. A raccontarlo è la pagina Facebook CineFacts: se ricordate la storia filmata da Landis, vi verrà in mente il protagonista (interpretato da Vic Morrow), un uomo razzista e xenofobo che viene catapultato di altre epoche, sempre nei panni – per un amaro paradosso – di una vittima di razzismo: un ebreo nell’epoca nazista, un nero ai tempi del Ku Klux Klan e, infine, un VietCong durante la guerra del Vietnam.

Nel girare una scena in cui l’attore guadava un fiume trascinandosi dietro due bambini vietnamiti, John Landis (già esperto e famoso per le sue scene d’azione ad alto tasso adrenalinico) decise di far planare l’elicottero di scena il più possibile vicino ai protagonisti. Il pilota ricevette l’ordine di abbassarsi fino a 6/7 metri: erano le 2 di notte, e molti della troupe si resero conto che questo mandato si muoveva sul labile confine tra buon senso e rischio…

Purtroppo, l’incidente sul set di Ai Confini Della Realtà fu causato proprio da questa pericolosa manovra: sul set, complici le esplosioni dalle quali l’attore protagonista e i due bimbi fuggivano, il motore dell’elicottero finì per essere danneggiato, ed i piloti persero il controllo, crollando a picco sui Vic Morrow e Myca Dinh Le (7 anni), i quali furono decapitati sul colpo. La piccola Renee Shin-Yi Chen (6 anni), invece, venne brutalmente schiacciata dal mezzo.

Il tremendo video dell’incidente (ATTENZIONE: immagini che potrebbero urtare la sensibilità degli spettatori)

La tremenda scena, chiaramente, non è stata mai inclusa nell’episodio, ma la pagina ufficiale di CineFacts l’ha riproposta con tanto di avviso prima di aprire il video.



Fu solo dopo questa tragedia che a Hollywood si iniziò a tutelare la sicurezza degli attori e delle location: la WarnerBros dovette, infatti, rispondere ad un lungo processo di 9 mesi che si risolse con un risarcimento (milionario) alle famiglie delle tre vittime. Il regista John Landis, invece, curiosamente, fu assolto. E, nonostante tutto, continuò a macinare successi su successi cinematografici, come Tutto in una Notte, Spie come noi ed Il Principe cerca moglie. Solo Steven Spielger, fino ad allora grande amico del regista, decise di chiudere i rapporti a causa di quelle sua controversa decisione…