Ve la immaginate una campagna pubblicitaria in cui il volto sorridente di Lino Banfi supporta il gioco d’azzardo e i casinò online? È quello che è successo all’attore che interpreta Nonno Libero ( ecco le ultime news su Medico In Famiglia confermato)

Lino Banfi supporta il gioco d’azzardo? L’attore va su tutte le furie quando vede la pubblicità

È stata l’Ansa a riportare la notizia che una sala giochi reale e virtuale – non ne è stato ancora specificato il nome – ha utilizzato l’immagine del celebre attore italiano per promuovere un’attività di scommesse. A quel punto il protagonista de L’Allenatore Nel Pallone è andato su tutte le furie e ha immediatamente replicato, indignato:

“L’abbinamento della riproduzione fotografica del mio viso nella pubblicità di un casinò reale e virtuale lede il mio diritto sulla immagine personale e la mia reputazione umana e professionale”. Per chi avesse visto in giro questi manifesti, insomma, il messaggio è chiaro: non è assolutamente vero che Lino Banfi supporta il gioco d’azzardo!

La dichiarazione dell’attore in cui si discosta dalla pubblicità del casinò online

Ecco come continua la sua dichiarazione al riguardo: “In tutta la mia vita ho sempre difeso pubblicamente i valori educativi della famiglia tradizionale stimolando i giovani a tenersi alla larga da abitudini pericolose, come quella del gioco d’azzardo. Ora tutto questo viene messo in dubbio da una massiccia campagna pubblicitaria che lascia credere ai suoi destinatari come io abbia rinnegato il mio passato ed abbia fatto mercato della mia notorietà per fini non dignitosi. Il mio legale Giorgio Assumma ha già attivato le iniziative giudiziarie sia in sede civile che in sede penale per tutelare i mie diritti di uomo e di artista.”

In conclusione, afferma l’artista: “Devolverò il risarcimento che la giustizia mi riconoscerà ad alcune associazioni che assistono i giovani che hanno sofferto devianze psicologiche”.