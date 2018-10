0 CONDIVISI Condividi Tweet

La sesta e ultima puntata della celebre fiction con Vanessa Incontrada è andata in onda giovedì 18 ottobre, ed una delle prime fughe di notizie sui prossimi risvolti anticipa che Lino Guanciale lascia Non Dirlo Al Mio Capo. Possibile che l’attore abbandoni la produzione per la terza stagione? Da un suo sfogo sembrerebbe di sì…

Lino Guanciale lascia Non Dirlo Al Mio Capo e dichiara: “Non ce la faccio più”

La vicenda di Lisa ed Enrico ha lasciato tutti gli spettatori col fiato sospeso, il finale lascerebbe intuire che ci sarà una nuova serie di episodi durante i prossimi palinsesti. Qualcosa, però, potrebbe cambiare all’interno del cast. A parlarne sono stati proprio i due protagonisti. Ecco la dichiarazione – a TV Sorrisi e Canzoni – che farebbe pensare che Lino Guanciale lascia Non Dirlo Al Mio Capo.

“Parto sempre dalle sceneggiature per fare una valutazione. Ma mi sono dato una regola: a meno di casi straordinari, non vado oltre la seconda stagione. Perché ci vuole tanto tempo per girare una serie, mentre è bene poter fare anche cose diverse. Insomma vediamo”.

L’ultimo anno di lavoro per l’attore è stato davvero intenso: “Adesso è arrivato il momento di prendermi una pausa”, ma ecco dove lo rivedremo

Eppure i suoi fan più appassionati sanno che un’eccezione c’è stata: la fiction Che Dio ci Aiuti, con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. In quel caso Lino ha preso parte anche alla terza stagione, e perfino a qualche episodio della quarta. Forse è proprio questa sua dedizione al mondo del piccolo schermo che gli ha fatto maturare la decisione di prendersi una piccola pausa. Ecco, infatti, cosa aveva dichiaratto al settimanale Dipiù:

“Sono quindici mesi che giro fiction ininterrottamente. E ne sono felice, per carità. Però è arrivato il momento di prendermi una lunga pausa dal piccolo schermo.” Queso significa, naturalmente, che la sua presenza a teatro aumenterà e sarà possibile trovarlo sui palchi italiani più spesso!