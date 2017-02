0 CONDIVISI Condividi Tweet

Come le migliori soap-opera o love comedy, avevamo già preannunciato che una delle coppie più potenti dello showbiz si era trovata in un faccia a faccia particolarmente emotivo davanti alle telecamere: parliamo, naturalmente, dell’intervista di Costanzo a Maria De Filippi.

Il servizio è andato in onda la sera del 2 febbraio e ha permesso ai fan di conoscere retroscena e segreti dei due presentatori e, soprattutto, del loro amore e della loro famiglia. Come, ad esempio la morte del padre di Queen Mary:

L’intervista di Costanzo a Maria De Filippi

Papà? Ero molto coccolona con lui. Era più dolce di mamma, era grasso come te. Da piccolina, mi poggiavo sulla sua pancia, lo pettinavo. Quando si è ammalato, avevo 28 anni. E’ stata dura perché non ero preparata. Ha vissuto una malattia tosta. E’ stato un anno e mezzo in rianimazione. Non è stato facile. Mia mamma era una persona molto determinata. Ha contato tantissimo la sua educazione, per me. Nell’ultimo periodo, si era molto addolcita. Era diventata affettuosa. Aveva un gran senso del pudore, molto intelligente.”

Nell’intervista di Costanzo a Maria De Filippi spunta anche un doppio racconto del loro matrimonio: “Io ero piuttosto tesa, tu già sapevi tutto. Eri a tuo agio, conoscevi già la prassi. Mi ricordo uno stuolo di fotografi in una stanza e tu mi davi le direttive. Quella estate, andammo ad Ansedonia. Quando, andai, ad affittare casa, e non eravamo ancora sposati, il signore che affittava le case, mi guardò dicendo: “Sicuro che viene anche lui?!”. E poi la versione di lui: “La nostra era la terza – quarta notizia del Tg5. C’erano, anche 70 – 80 fotografi in Campidoglio con Rutelli con la fascia da sindaco”.

Il commento della De Filippi sul Festival: “Sanremo fa paura. Èuna grande macchina della Rai. Contano le canzoni. Mi stai dando ansia.”

Infine, un tenero commento sui figli e nipoti, prima da Cosanzo, felice nella sua veste di nonno: “Tutte le settimane vengono in ufficio. Mi piacciono questi ragazzini. Il mio primo nipote si chiama Brando. Sua sorella si chiama Nina e somiglia a mia mamma. Poi, ci sono Bernardo e Tito grande tifoso e giocatore di calcio. Saverio è intelligente, ottimo regista cinematografico, il maggior pregio è la serietà. Camilla riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri. Gabriele è un ragazzo buono, bello dentro. Mi chiedo sempre se rimane o no. È una presenza che mi piace.” La moglie aggiunge: “È una cosa bella. E’ un ragazzo intelligente, perbene, onesto, pulito. Questi complimenti li sente adesso per la prima volta. Ti stupisce ogni giorno di più. E’ generoso. Ha un solo difetto che non dico. Sarà un bravo padre, marito fedele.”