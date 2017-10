90 CONDIVISI Condividi Tweet

L’Isola dei Famosi 2018 svela i primi nomi della sua tredicesima edizione. Il reality di Canale 5 scalda i motori in vista della conclusione del Grande Fratello Vip. La trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi sta infatti procedendo a un casting speciale, in vista della partenza il prossimo febbraio.

Il momento, a quanto pare, è molto delicato perché l’ammiraglia Mediaset e Magnolia (che produce il programma) stanno già ricevendo i primi rifiuti. Tuttavia, come rivelato dalle riviste Chi e Oggi, circolano anche le prime indiscrezioni sui nomi più o meno certi del cast.

Nei giorni in cui si è aperta la sfida tra Daniele Bossari e Stefano De Martino per il ruolo di inviato all’Isola dei Famosi 2018, la rosa dei papabili naufraghi si restringe. I primi no secchi arrivano dalla produttrice Rita Rusic e dalla cantante Iva Zanicchi. Non si conoscono le ragioni della loro decisione, comunque Zanicchi aveva rifiutato la partecipazione anche al Grande Fratello Vip.

Il versante fisico mozzafiato dovrebbe essere coperto da tre showgirl esperte di reality: Francesca Cipriani, Giulia Salemi e Alessia Fabiani. Cipriani e Salemi hanno partecipato a Pechino Express, mentre Cipriani, esplosa al Grande Fratello 6, avrebbe voluto già prendere parte al reality nel 2015.

L’Isola dei Famosi 2018 svela i primi nomi

Un nome curioso è invece quello di Tinì Cansino, ex soubrette di Drive In, oggi approdata a Uomini e Donne. Nel settore maschile, i presunti concorrenti rispondono ai nomi di Giorgio Manetti (cavaliere di Uomini e Donne) e Mario Serpa, modello spagnolo passato anche lui tra i troni di Maria De Filippi.

Conferme assolute per la conduzione: Alessia Marcuzzi resta la padrona di casa. Ancora incerta la data della partenza: l’Isola dovrebbe andare in onda a febbraio subito dopo la fine del Grande Fratello tradizionale, cioè quello dedicato alle persone non famose.