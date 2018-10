0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’isola di Pietro 2 ha un cast tra i più interessanti che la recente fiction di casa Mediaset abbia messo in piedi. A partire ovviamente dal protagonista: Gianni Morandi. L’eterno ragazzo della canzone italiana si è rimesso in discussione ed è tornato a recitare raccogliendo un meritato successo. In questa seconda stagione il dottor Pietro dovrà lottare per tenere unita la famiglia. Ma soprattutto si prenderà a cuore Diego Marra, interpretato da Erasmo Genzini. Si tratta di un adolescente con un passato difficile e misterioso, un ragazzo bravo ma incline a mettersi nei guai, che sembra nascondere un segreto.

L’isola di Pietro 2 cast della seconda stagione

Chiara Baschetti torna ad essere Elena, la figlia di Pietro. Al suo fianco ci sono sempre Alessandro (Michele Rosiello) e la figlia sedicenne Caterina (Alma Noce). La loro felicità familiare è però destinata a durare poco: Alessandro, infatti, ha in qualche modo a che fare con la morte di Giulia Canale. La donna è interpretata da una delle due new entry di stagione: Elisabetta Canalis. L’ex velina apparirà stesa al suolo, cadavere, sin dalla prima scena. Conosceremo il suo passato in flashback: era la fidanzata di un noto imprenditore della zona, Ignazio Silas (Stefano Dionisi), ma anche legata al genero di Pietro.

L’isola di Pietro 2 puntata iniziale ricca di personaggi

La polizia, tuttavia, concentra i sospetti e le indagini su Diego, accolto in casa dal pediatra, e soprattutto su Vanessa Silas (Beatrice Vendramin), la ex fidanzata di Matteo (Federico Russo). La mamma di Matteo, una donna forte che ne ha passate tante nella vita, è l’altro pezzo forte di stagione: Lorella Cuccarini. Come se non bastasse, con Alessandro in difficoltà, Elena inizia a cedere alle lusinghe di Paolo Deidda (Ettore Bassi), un brillante medico collega di Pietro che la aiuta con la figlia adolescente. E non solo.

Completano il cast Luigi Diberti (Corrado Sulci, l’ex commissario capo della Polizia di Carloforte), Roberto Caccioppoli (Rudy), Antonio Grosso (Sergio), Alessio Di Domenicantonio (Tobia), Giorgia Gambuzza (Silvia), Maria Rosaria Russo (Patrizia) e Cristina Marino (Sonia). La trama e la data d’inizio sono noti: non resta altro da fare che aspettare il pediatra più amato della tv (in replica anche su MediasetPlay).