L’isola di Pietro 2 avrà un inizio che farà sobbalzare il pubblico dal divano: la new entry, Elisabetta Canalis, morta subito, ancora prima di cominciare. L’omicidio del suo personaggio, Giulia Canale, è il fulcro dal quale si dipanano tutte le vicende di questa seconda stagione, al via domenica 21 ottobre su Canale 5. L’attesa per l’amata serie con protagonista Gianni Morandi è dunque finita. “È uno dei grandi eventi di Canale 5. È stato fatto un lavoro con una professionalità ed una passione incredibili: se la prima serie era bella, questa è bellissima”, ha detto il direttore di rete Giancarlo Scheri presentando i nuovi episodi alla stampa.

L’isola di Pietro 2 inizio il 21 ottobre 2018

La fiction è stata annunciata con una grande sorpresa per tutti gli appassionati: i primi minuti della seconda stagione sono stati caricati in esclusiva su Mediaset Play. Oltre alla morte di Elisabetta Canalis, si può notare anche un Pietro alle prese con segreti del passato e imprevisti. L’ha confessato Gianni Morandi stesso durante la conferenza stampa di presentazione. “In questa seconda stagione – ha dichiarato – il mio personaggio si è rafforzato, ha preso coraggio. Io stesso mi sento più sicuro rispetto alla prima serie, quando venivo da vent’anni di pausa dalla recitazione”.

L’isola di Pietro 2 quando va in onda: ogni domenica dal 21

“Sono contento di far parte di un progetto che vuol dimostrare qualcosa di molto importante: i rapporti tra le persone, la buona educazione, il buon vivere, il trasmettersi l’amicizia e la solidarietà tra famiglie, tra generazioni. Questo aspetto lo sento molto”, ha aggiunto. L’attenzione e la dedizione a questo lavoro sono state totali. Non a caso le prime tre puntate sono pronte e finite, mentre le restanti sono ancora in fase di completamento. La trama e il cast sono noti: non resta altro da fare che aspettare sullo schermo il pediatra più amato della tv.