0 CONDIVISI Condividi Tweet

La fiction di Canale 5, L’Isola di Pietro, è stata un vero successo. Si è conclusa la prima stagione di sei puntate il cui protagonista assoluto è stato Gianni Morandi. La serie è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico da casa, al punto da registrare ascolti record superando anche Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, spostatosi su Rai 1. Visto il riscontro positivo, la domanda nasce spontanea: L’Isola di Pietro 2 si farà? Morandi non ha confermato nulla, ma dice la sua in merito alla questione.

Gianni Morandi parla de L’Isola di Pietro 2

L’Isola di Pietro batte Fabio Fazio: solo la prima puntata è stata vista da più di 4 milioni di telespettatori. Con questi numeri è molto probabile che la seconda stagione venga proposta. Morandi, però, ha qualche incertezza: “C’è questa seconda serie de L’Isola di Pietro che mi hanno proposto. Non so nemmeno io perché ricordo che è stato un impegno notevole. Girare un film è impegnativo. Svegliarsi tutti i giorni a una certa ora, molto presto la mattina, andare avanti fino a sera con dei ritmi di lavoro sostenuti non è così facile. Però si può provare, se mi riducono un po’ il mio ruolo, me lo fanno diventare di piccole scene, che compare ogni tanto. Magari, vediamo“.

Insomma, che ci sia un secondo capitolo della storia è molto probabile, ma la partecipazione di Morandi non è certa. I ritmi di lavoro sono molto serrati e il cantante di Monghidoro non sa se può continuare a queste condizioni, come ha spiegato lui stesso durante una diretta Facebook di qualche giorno fa.

La fiction di Canale 5 è il risultato del lavoro di un grande team

Non solo Morandi ma anche altri grandi professionisti hanno contribuito a dar vita a questa fantastica serie tv, come spiegano Matilde e Luca Bernabei di Lux Vide: “Questo risultato è stato ottenuto grazie ad un team di scrittura, produzione e regia che riassume una delle più grandi esperienze in Italia nel racconto popolare televisivo. Infine un ringraziamento speciale va ad un grande uomo, il nostro Gianni Morandi, e a Mediaset per aver riposto grande fiducia nella Lux Vide creando un grande evento televisivo”.