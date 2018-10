0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’isola di Pietro 2 riprende con una trama che promette amore e affetti, drammi e sorrisi, ma anche tanti misteri dal passato. La fiction di Canale 5 torna con la seconda stagione e le vicende che riguardano il dottore interpretato da Gianni Morandi saranno più avvincenti che mai. Avevamo lasciato la famiglia del doc finalmente riunita. I Sereni erano nuovamente al completo: la figlia Elena (Chiara Baschetti) e il compagno Alessandro (Michele Rosiello) lavorano al commissariato e vivono il loro amore al fianco della figlia Caterina (Alma Noce). Ma, ovviamente, non fila tutto liscio così come appare.

L’isola di Pietro 2 trama della seconda stagione

L’omicidio di una donna scuoterà la serenità della giovane coppia e cambierà per sempre le loro vite. Si tratta di Giulia Canale (Elisabetta Canalis), fidanzata dell’imprenditore Ignazio Silas (Stefano Dionisi) e legata in qualche modo ad Alessandro. Tra i sospettati c’è il diciassettenne Diego Marra (Erasmo Genzini), il cui passato misterioso sembra essere noto solo a Pietro. Al centro delle indagini finirà anche Vanessa Silas (Beatrice Vendramin), ex fidanzata di Matteo (Federico Russo), cosa che spingerà Pietro ad avvicinarsi alla sua famiglia, soprattutto alla madre Isabella (Lorella Cuccarini).

L’isola di Pietro 2 riprese a Carloforte

Il caso si complica sempre più e fa emergere una verità nascosta risalente a molti anni prima. È così che verranno a galla risvolti inaspettati per tutti i membri della famiglia del dottore, pieghe oscure che minacciano di sgretolarla. Insomma, L’isola di Pietro 2 è un concentrato di emozioni che punta a ripetere il successo ottenuto con la prima annata (oltre 4 milioni 300 mila telespettatori). Le riprese della fiction sono avvenute nel suggestivo panorama del comune di Carloforte dell’Isola di San Pietro, nell’arcipelago del Sulcis, all’estremità sud-occidentale della Sardegna. Il cast e la data d’inizio sono noti: non resta altro da fare che aspettare il pediatra più amato della tv.