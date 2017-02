1 CONDIVISI Condividi Tweet

Episodio clamoroso nel tribunale televisivo di Barbara Palombelli: una lite a Forum ha scatenato un’autentica rivolta sul web. Tutto è successo nella puntata andata in onda martedì 21 febbraio. La causa del giorno ha visto una nonna chiedere l’affido esclusivo dei nipoti perché il genero ha distrutto psicologicamente la moglie dopo che è ingrassata. Un argomento molto delicato, affrontato in studio non proprio con la giusta attenzione.

Stefano e Giusy, la (ex) coppia, sono sposati da 17 anni. Dopo la gravidanza, lei è passata da una taglia 40 ad una 56. Tanto è bastato all’uomo per sviluppare una vera ossessione, allontanarsi da casa, avere una relazione con un’altra donna ed essere attentissimo all’alimentazione e al peso forma dei figli. Tuttavia, durante la discussione, la “protagonista” è diventata la figlia di 15 anni.

Lite a Forum: volano insulti pesanti

Se la nuova giovane compagna di Stefano ha accusato Giusy – “Se avessi fatto sport, avresti ancora tuo marito”, le ha rimproverato – a sorprendere è stato l’atteggiamento della figlia. Dalla parte del padre, la ragazza ha offeso una compagna di scuola sovrappeso e ha poi detto alla madre “Avrei voluto lei come madre, non te”, riferendosi all’amante del padre. A quel punto il pubblico a casa ne ha avuto abbastanza. Gli spettatori, tramite i social, hanno criticato questa manifestazione pubblica di bullismo non stigmatizzata dalla conduttrice. Il giudice ha poi deciso per l’affidamento congiunto, ma ha attivato i servizi sociali per relazionare ogni sei mesi sulla salute psicofisica della ragazza. Ecco alcuni tweet arrivati a Forum, mentre è possibile rivedere la puntata qui.

Ma stanno veramente mandando in onda queste cose?Ma è educativo sentire una 15enne dire che una ragazza grassa fa schifo? #Forum — Gaia🌈 (@chxxzz29) 21 febbraio 2017

#Forum "Mi vergogno di mia madre, vorrei che la nuova compagna di mio padre fosse mia madre"

Ma sai quanti ceffoni ti darei? pic.twitter.com/z8jf4S5Zj4 — ✨Franzi🐼 (@FraChanel23) 21 febbraio 2017

"Lei deve ringraziare di non avere una madre che la prende a ceffoni" #Forum pic.twitter.com/oCqjy8hjm0 — 🌵 Let it Snow ❄ (@Fuckeveryonexox) 21 febbraio 2017

No ma veramente, qualcuno entri in studio a #Forum e caghi a spruzzo in faccia a padre e figlia, ve ne prego. VE NE PREGO #teamestinzione — Kate (@ScaldoPanchine) 21 febbraio 2017