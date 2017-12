335 CONDIVISI Condividi Tweet

Una forte lite tra Asia Argento e Vladimir Luxuria è andata in scena a Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. Nella puntata di martedì 12 dicembre 2017, l’attrice e regista è stata molto critica nei confronti dell’ex parlamentare, attivista per i diritti LGBT.

L’argomento è lo scandalo Weinstein, sexgate che l’ha vista in prima linea contro l’ex produttore della Miramax accusato di molestie. “In una società misogina come la nostra molti uomini abusano del loro potere”, ha esordito Asia. “Le donne hanno paura, dopo quello che è successo a me come possono avere il coraggio di denunciare gli abusi? Non lo fanno, sono terrorizzate, perché non vengono credute. Si hanno sei mesi di tempo per denunciare uno stupro: la legge va cambiata”.

Argento, già recente protagonista di un’accesa risposta a Enrico Brignano dopo le sue parole in difesa di Fausto Brizzi, ha rincarato la dose quando Luxuria ha condannato il suo comportamento. “Non eri Heidi che scendeva dai monti”, ha detto Vladimir. “Se un uomo vi violenta denunciatelo subito, sennò ridicolizziamo questo tema. Se uno mi chiede se sto con Asia o con Weinstein, io rispondo che sto con Asia. Ho semplicemente detto che il suo racconto ha delle parti che non mi convincono. E io sono abituata a dire le cose in faccia. Bisogna denunciare, possibilmente non come gli ultimi tempi, ma andando nelle questure. Il messaggio che bisogna dare è che se un uomo chiede un massaggio, il massaggio non gli si deve fare. È un messaggio sbagliato. Per esserci violenza deve esserci il dissenso”.

A quel punto l’attrice ha sbottato. “Vladimir non me lo aspettavo, ti ho sempre rispettata e considerata una persona sensibile. Svegliati! Siamo quasi nel 2018, non funziona così, il mondo non è bianco e nero, esistono delle zone grigie. Hai sentito parlare della sindrome di Stoccolma? La conosci? Vorrei che ti mettessi nelle mie scarpe, in quelle di una ragazzina di 21 anni: in quei momenti non capivo cosa stava succedendo”, ha accusato Argento.

Lite tra Asia Argento e Vladimir Luxuria a Cartabianca

La replica di Luxuria è stata altrettanto forte: “Spero che tutte le donne che fanno un provino con un produttore o che vanno ad una festa rifiutino e se ne vadano subito di fronte a delle molestie. Perché se mandiamo il messaggio che dopo vent’anni facciamo le pentite e le paladine delle battaglie delle donne, in qualche modo è come se incentivassimo le altre a fare la stessa cosa”.

“Stai esagerando Vladimir, un po’ di umanità”, ha controbattuto Asia. “Non puoi difendere le minoranze LGBT e non stare dalla parte delle donne, vergognati. Hai fatto la stessa cosa nella vicenda di Kevin Spacey? Hai scritto su Twitter al ragazzo che ha denunciato la molestia vent’anni dopo?”. “Se un gay mi raccontasse che è stato vittima di un uomo omofobo, ma che ha continuato a frequentarlo per anni e anni, gli risponderei ‘ma cosa cacchio mi stai raccontando?’”, ha chiosato Luxuria. Il video è disponibile su RaiPlay.