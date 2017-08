737 CONDIVISI Condividi Tweet

Che stesse attraversando un periodo di forte crisi era noto, ma la clamorosa lite tra Barbara D’Urso e Piersilvio Berlusconi rischia davvero di far saltare il banco. Secondo quanto scrive Alberto Dandolo su Dagospia, la conduttrice di Pomeriggio 5 e l’amministratore delegato di Mediaset avrebbero avuto una discussione a dir poco accesa.

Un’indiscrezione dell’ultim’ora che a questo punto della stagione mette in discussione la leadership del programma più seguito del pomeriggio televisivo italiano.

Pomeriggio 5 riapre i battenti tra pochissimo, come dimostrano gli spot promozionali in onda da un po’ su Canale 5. La sua presentatrice è già negli studi di Cologno Monzese per apportare le ultime modifiche alla trasmissione. Eppure “a Cologno si favoleggia di un memorabile scazzo tra Barbarella D’Urso e Piersilvio Berlusconi”, scrive Dandolo. “Solo un tendenzioso pettegolezzo? Chissà…”.

La tensione tra la conduttrice e il network è ormai alta da mesi. Al centro della discussione ci sarebbero i rapporti dell’ex Dottoressa Giò con Luna Berlusconi. D’Urso avrebbe fatto troppi favori alla figlia di Paolo e nipote di Silvio. Carmelita avrebbe fatto spot continui per Riccanza, programma di Mtv, canale esclusivo della piattaforma Sky e diretto concorrente Mediaset.

Lite tra Barbara D’Urso e Piersilvio Berlusconi

Un endorsement che non sarebbe stato preso bene dai vertici del Biscione. Tuttavia D’Urso e Berlusconi Jr. sono legati da una profonda amicizia e da una stima lavorativa che dura da anni. Lui l’ha spesso elogiata per gli ascolti stellari delle sue trasmissioni. Le incomprensioni con i vertici di Cologno Monzese dovrebbero essere state archiviate senza troppi scossoni.

Le voci che girano su Barbara e Piersilvio non hanno fondamento? Probabilmente Dagospia ha forzato troppo la mano. Non a caso, uscita la notizia, gli spot di Pomeriggio 5 sono stati aggiornati: il “prossimamente” è stato sostituito dalla data di inizio. Si riparte dalle 17.10 di lunedì 4 settembre.