Una tremenda lite tra D’Urso e Panicucci è scoppiata per la maternità di Mattino 5. Il compleanno del rotocalco televisivo è diventato un caso mediatico, una lotta a distanza tra le due signore dell’ammiraglia Mediaset.

Tutto è iniziato quando Panicucci ha ricordato la festa decennale del suo programma. Un anniversario celebrato con lo staff e ricordando Claudio Brachino, il direttore della testata giornalistica Videonews, ideatore del programma. Ma senza minimamente citare la prima conduzione di D’Urso.

Che le due conduttrici non si amino è cosa nota. Appena qualche mese fa le parole di Barbara D’Urso su Panicucci e Domenica In avevano sollevato un polverone. Ora ci si mette di mezzo l’appartenenza di una delle trasmissioni più seguite del daytime mattutino. Sul suo profilo Instagram, Panicucci ha infatti postato una foto che la ritrae davanti a una torta per il decennale.

“Mattino 5 festeggia 10 anni e da 9 anni è diventata la mia seconda casa. Un gruppo di professionisti straordinari che fanno grande il mattino di Canale 5. Sono riconoscente e grata a tutti”, ha scritto. Per Barbara neanche una menzione, come durante la diretta tv. Una caduta di stile quella di Federica, alla quale la collega ha risposto in modo altrettanto greve.

Lite tra D’Urso e Panicucci per Mattino 5

Barbarella ha sfoderato gli artigli a Pomeriggio 5. Mentre parlava di Al Bano, ha interrotto il dibattito e ricordato che a dar luce a Mattino 5 è stata proprio lei. “Ero in tournée teatrale quando mi chiama Mediaset e mi dice che vuole fare un nuovo programma del mattino, che vogliono assolutamente me, che mi devo trasferire subito a Milano”, ha spiegato.

“Io rispondo che non posso, che vivo a Roma con i miei figli, ma insistono e mi dicono di pensarci una notte. Il giorno dopo ero a Milano per iniziare la nuova avventura con Claudio Brachino. Avevamo uno studio piccolissimo e facevamo fino al 30% di share. Sono felice, ho fatto la scelta giusta perché Mattino 5 ha generato Pomeriggio 5 e Domenica Live. Voglio ringraziare chi mi ha voluto”. Mediaset, in tutto questo, si è limitata a osservare in silenzio.