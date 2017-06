91 CONDIVISI Condividi Tweet

La lite tra Volpe e Magalli continua. Dopo che Adriana è stata licenziata dai Fatti vostri e Marcello Cirillo contro Magalli ha usato toni sprezzanti, la faida post I fatti vostri prosegue. La chiusura estiva del programma di Rai 2 ha lasciato la showgirl senza contratto. “Mi sono sentita verbalmente violentata da un collega che mi ha messo nella condizione di dover un giorno giustificare con mia figlia come e perché ho svolto il mio lavoro in Rai”, ha detto in un’intervista a Il Tempo.

“Un lavoro che basato solo sulla meritocrazia deve farla sentire orgogliosa della madre in quanto mi sono sempre comportata con il massimo rispetto nei confronti di tutti, in particolare di me stessa e dei telespettatori”, ha aggiunto Volpe. Per lei, il futuro ora è a rischio. “Dopo 20 anni ho dovuto salutare il pubblico con l’incertezza del mio futuro lavorativo. Ho accettato la notizia della mia mancata riconferma confidando che mi possa venire offerto un ruolo di pari dignità professionale ed economico dell’azienda. Attualmente sono in attesa di un confronto”.

Lite tra Volpe e Magalli, parte seconda

Magalli, secondo Adriana, ha mostrato di “non avere alcuna considerazione del mio futuro. Mi dispiace che non esista una maniera per mettere un freno linguistico ad un conduttore che usa le parole come armi distruttive”. Il diretto interessato però non ci sta. Su Il Fatto Quotidiano, ha rispedito le accuse al mittente, rifiutando l’etichetta di misogino. “Ho lavorato con tutte. Ho avuto problemi solo con Adriana Volpe e Heather Parisi. E con una grossa differenza: Heather è una rompipalle clamorosa, ma quando lavora una professionista assoluta”.

“La Volpe è stato un dolore. Sulla pelle mia. A me piace lavorare, a causa sua ci andavo con il magone”. Adriana avrebbe un difetto: non coglieva al volo le sue battute. “Non capisce e me le smorza tutte”. “Un anno fa durante I fatti vostri, Guardì annuncia che lei doveva lasciare la trasmissione per volare a Cannes”, ha ricordato. “Adriana fiera: ‘Questa sera proiettano un film in cui sono protagonista’. La sera vado a controllare: il film era prodotto da un maestro di tennis, non era in concorso, era stata affittata una sala privata solo per proiettarlo al Festival e lei non era neanche protagonista. Nel trailer compare di passaggio mentre un cane emette forti peti”. Un aneddoto cinico che non finirà qui.