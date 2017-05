18 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo scherzo de Le Iene a Ivana Spagna per un attimo ha trasportato gli spettatori indietro negli anni ’90, al tempo in cui andavano in onda le prime stagioni di Scherzi a Parte, dove le candid camera giocate ai danni di vip, attori e cantanti erano ai limiti del cinico (ricordate la famosa tigre con Leo Gullotta?).

Lo scherzo de Le Iene a Ivana Spagna fa scoppiare a piangere la cantante

Andato in onda mercoledì 24 maggio – mentre sulla Rai e a Striscia la Notizia impazza ancora la questione del fuorionda di Flavio Insinna – il programma condotto da Ilary Blasi e Teo Mammuccari ha mandato un video con protagonista la cantante della celebre colonna sonora de Il Re Leone.

Lo scherzo de Le Iene a Ivana Spagna consisteva nel farle credere, innanzitutto, che ci fosse un suo grande fan in coma – e che lei dovesse cantare per risvegliarlo. Successivamente, mentre la cantante intonava i suoi successi, accompagnata dalla mamma del (finto) sventurato, l’ingresso in scena di un medico ha causato una vera e propria crisi di pianto della celebre 62enne.

Il motivo? La Iena ‘Mitch’ ha detto alla mamma (complice) di far finta di non vedere il dottore, lasciando Ivana nel tremendo dubbio che si tratti di una visione, un’allucinazione o un fantasma. A quel punto l’autrice della splendida hit ‘Gente come noi’ e ‘Il Cerchio della Vita’ è scoppiata in lacrime, e il trucco è stato immediatamente svelato dallo show di Italia Uno.

Guarda il video della candid camera ai danni della cantante

Un bello spavento e anche, va detto, tanto onore per la cantante, che nonostante si fosse mostrata scettica di fronte al suo intervento canoro con il ragazzo in coma, si è comunque preoccupata e prestata alla missione. Sul web gli spettatori hanno definito questo scherzo ‘troppo pesante’, specialmente dopo aver visto la reazione della vittima.

E voi che ne pensate, hanno esagerato con Ivana? Ecco il video per farvi un’idea: