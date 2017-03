126 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo scherzo perfetto è arrivato su Italia 1 dal 9 marzo ed è il nuovo talent show condotto da Teo Mammucari a caccia di “scherzatori”. La formula è semplice: il presentatore, veterano di burle e supercazzole, coordina i “pranksters” scelti da Marco Balestri (altro esperto del settore: è lui la firma storica di Scherzi a parte) e li sottopone al vaglio della giuria d’eccezione, composta da Gene Gnocchi e Alessia Macari.

Tutto semplice e divertente, almeno in apparenza. Perché il burlone più geniale e cattivo può incappare nel rischio del pessimo gusto. Ed è proprio quello che è accaduto nel corso dell’ultima puntata del programma agli “scherzatori” Salvo e Michele. I due hanno fatto credere ad un amico di aver centrato la sestina di numeri dell’enalotto per una vincita da 78 milioni e 900mila euro.

Bufera su Lo scherzo perfetto

La vittima, esplodendo di gioia, non stava più nella pelle. Tanto più che il complice incaricato di giocare i numeri fortunati non rientrava più. Tornato a casa dell’amico, l’uomo, sempre più nervoso, ha incalzato Salvo e Michele chiedendo spiegazioni sulle schedine scomparse e minacciandoli. Tra spintoni e manate, la vittima ha tirato fuori un grosso coltello. Proprio quando le sue intenzioni si sono fatte pericolose, tutti sono usciti allo scoperto per dirgli che era tutto uno scherzo. Una burla che non è piaciuta agli spettatori, che su Twitter hanno massacrato il programma così.

#loscherzoperfetto questo scherzo, visti i tempi, non andava fatto vedere. Il tipo lo arresterei immediatamente — Mario Valeri (@valeri_mario) 23 marzo 2017

Si comunque quello era un tentato omicidio, con tanto di minacce #loscherzoperfetto — ️🌹 (@slaybjeber) 23 marzo 2017

#loscherzoperfetto preoccupate come è finito questo scherzo. Questo è andato a prendere un coltello… e lo trasmettete pure! — Roberta (@RobertaCagliani) 23 marzo 2017