Quello che sembrava un normale battibecco tra i due presentatori de I Fatti Vostri” sta prendendo una piega sempre più polemica: arriva, infatti, un duro sfogo di Adriana Volpe che sembra quasi voler sfociare in un’azione legale.

Lo sfogo di Adriana Volpe sui social: ecco cos’altro ha detto Magalli dopo il loro battibecco in tv

La causa di questo inacidimento del conflitto va ricercata nel continuo che questo litigio ha avuto fuori dalle telecamere: in un commento ad un post critico del giornalista Walter Giannò, che difendeva la Volpe e giudicava le parole del conduttore degli “insulti vergognosi” per l’intera categoria, Magalli ha risposto che lui non intendeva offendere le donne, anzi, che “le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”.

Un’insinuazione a cui la presentatrice ha voluto immediatamente controbattere:

Ecco lo sfogo di Adriana Volpe sui social

“Scrivere che le donne “si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni” è gravissimo! Offende me , danneggia mio marito , e la Rai . Fa passare il messaggio che la Rai seleziona secondo logiche di letto e non professionali , non per meritocrazia . Sono offesa perché oggi non solo non mi ha chiesto scusa , ma ha detto che se dovesse essere costretto a chiedermi scusa , sarebbero scuse finte e non sentite. Che vergogna! Condivido con voi ,quello che sto vivendo ,perché non sono l’unica a subire offese ed essere screditata professionalmente. Spero che sia fatta giustizia anche in nome di tutte le donne che in qualsiasi posto di lavoro subiscono angherie e critiche per retaggi culturali duri a morire.“