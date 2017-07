178 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre tutti parlano delle prime parole dell’attore Domenico Diele in carcere – in attesa degli arresti domiciliari- arriva anche un disperato sfogo di Fabrizio Corona, di recente assolto da parte dei gravi reati per cui era stato costretto a tornare in detenzione.

Il drammatico sfogo di Fabrizio Corona: “Sto subendo un’ingiustizia”

In occasione dell’udienza alla Sezione misure di prevenzione presso il Trubunale di Milano, l’ex fotografo di vip avrebbe gridato: “Non ce la faccio più a stare in carcere, ho subito un’ingiustizia, stavo facendo il mio affidamento, non è giusto” . A dargli man forte il suo legale Ivano Chiesa, che spiega che “è innervosito perché non ce la fa più a stare in carcere e lo vive come un’ingiustizia perché anche il processo ha dimostrato che non doveva tornare dentro.”

Ricordiamo infatti che ad ottobre 2016, dopo che nel suo appartamento sono stati ritrovati 2.6 milioni di euro in contanti, il protagonista del film Metamorfosi era stato nuovamente trattenuto in carcere fino a nuovo ordine. Il 12 giugno, però, la condanna è stata resa pubblica: niente misura cautelare per intestazione fittizia di beni, solo un anno di carcere.

Addirittura si è parlato della proposta di matrimonio a Silvia Provvedi, di nuovi libri, film: insomma, un grosso sospiro di sollievo per l’accusato. Tuttavia, lo sfogo di Fabrizio Corona in cui si lamenta di un’ingiustizia lascia intendere che qualcosa non va. A spiegarlo è sempre l’avvocato Chiesa:

Il motivo del malcontento da parte dell’ex fotografo di vip

“È stato revocato l’affidamento su un presupposto che non c’era e ora bisogna porre rimedio a questa ingiustizia”. A detta del legale è stato infatti richiesto un nuovo affidamento in prova ai servizi sociali, la procedura “è stata avviata e il Tribunale ora deve fare il più presto possibile, i giudici stanno lavorando, ancora è passato meno di un mese dalla sentenza e questi sono i tempi fisiologici, ma spero che si pronuncino prima dell’estate”.