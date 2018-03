208 CONDIVISI Condividi Tweet

Non c’è che dire, da quando si è trasferito su La7 il presentatore davvero non le manda a dire a nessuno: per chi se la fosse persa, infatti, durante l’ultima puntata di Non è l’Arena c’è stato un duro sfogo di Giletti contro il nostro paese.

Lo sfogo di Giletti: “Mi vergogno dell’Italia”

Il conduttore, migrato dalla Rai per poi tornare in tv la domenica “contro la censura Rai”, aveva preannunciato che, una volta sbarcato sulla nuova rete, avrebbe dato il meglio di sé in quanto ad esternazioni personali e linea editoriale.

Gli ascolti lo stanno sufficientemente premiando, ed il suo format – una vera e propria risposta, un contrappasso alla sua vecchia ‘Arena’ sul canale nazionale – si è conquistato una nicchia di pubblico che lo segue attentamente. A lui si è rivolto lo sfogo di Giletti il quale, dopo aver raccontato la storia di tre donne siciliane costrette dalla mafia a veder fallire la loro azienda agricola, è sbottato così:

“Se la nuova politica che è arrivata in Regione non metterà mano a quello che sta succedendo a queste donne non le aiuterà. Perché io mi vergogno di appartenere ad uno Stato che non permetta a queste donne di avere una persona che va a mietere il grano, mietere il frumento. È una vergogna: io in questo Stato non mi ci trovo“.

Parole dure all’alba di un nuovo governo del paese che, tra alleanze e coalizioni, fatica a insediarsi. Il presentatore – reduce da un malore in diretta che, di recente, gli ha fatto prendere un grande spavento – successivamente ha ospitato anche Malena, ex naufraga dell’Isola, attrice a luci rosse e militante PD:

“Ero innamorata del mio lavoro da agente immobiliare – ha raccontato in studio – In 10 anni ho creato un’agenzia affermata. Nonostante ciò ho sempra avuto quel lato birichino che aveva voglia e curiosità di esplorare la se*sualità“.

E lì scatta la frecciatina: “Be’ diciamo che l’ha esplorata abbastanza… Per carità… Ce l’aveva nella sua natura, anche da ragazzina forse…“