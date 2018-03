9 CONDIVISI Condividi Tweet

Vasco Rossi contro Facebook e gli utenti dei social network: la rockstar ha avuto un momento di sfogo sulla sua pagina, a pochi giorni da una sventata truffa ai suoi danni. Pare, infatti, che il vista del suo tour nazionale, erano spuntati ben otto siti internet che si fingevano per rivenditori ufficiali dei biglietti, di fatto rubando i soldi dei fan che, illusi, pensavano di essersi assicurati la presenza allo show del loro beniamino.

Vasco Rossi contro Facebook e gli utenti dei social network: “Mentecatti che pensano che io debba qualcosa a qualcuno”

La rabbia del cantante, tuttavia, sembra rivolgersi alle cosiddette ‘malelingue’ del web. Quelli che lo criticano e, evidentemente, lo accusano di qualcosa in particolare:

“Ai pochi, sempre comunque molto attivie rumorosi sui social,

che sostengono dovrei ringraziare qualcuno o loro per primi !?? per quello che sono o per quello che ho realizzato rispondo che io ringrazio sempre e soloil cielo e la chitarra !!”

Esordisce il Blasco, che poco meno di un anno fa ha conquistato Modena con un super concerto con incassi da record, presentato da Paolo Bonolis sul piccolo schermo.

“Sono pari con tutti – continua – chiunque ha avuto a che fare con me è stato sempre ripagato con onori, glorie, riconoscimenti o divertimento!!

Sono io che scrivo le canzoni e ci metto dentro la mia anima ! Non le scrivo per compiacere

Ma per Komunicare Nessuno è obbligato a venire ai miei concerti E non devono piacere a tutti !

“I social mentecatti che pensano che io sia nelle mani di altri”

Ai social-mentecatti che mi immaginano nelle mani di altri o pensano di sapere come devo comportarmi Rispondo che Vasco Rossi sono io Non è un nome d’arte La faccia è la Mia

Sono sempre io che alla fine faccio le Scelte, prendo le Decisioni ed è solo Mia la Responsabilità !

Niente e nessuno mi può condizionare. Devo essere io ad andare sul palco E devo essere convinto io Per con.. vincere !!

Questo faccio da quarant’anni e il mio popolo che mi conosce beneLO SA !!!”