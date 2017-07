34 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo stipendio di Fabio Fazio è ufficialmente salvo e immune alla spending review della Rai. Da quando circolava voce che il conduttore sarebbe potuto migrare verso nuove emittenti tv, qualcosa è cambiato. Fazio e il suo agente Beppe Caschetto sarebbero infatti – come racconta GossipBlog – riusciti nell’impresa di ottenere un aumento di oltre 400 mila euro annui, per un compenso totale di 2.240.000 euro a stagione tv. Queste manovre non sono passate inosservate: lo dimostra lo sfogo in cui Morgan attacca la Rai e Fabio Fazio, e quello di Maurizio Gasparri.

Lo stipendio di Fabio Fazio aumenta tra vendita format e bonus produzione

La notizia del super compenso di Fazio è addirittura arrivata sul quotidiano spagnolo Abc che parla di ‘indignazione in Italia per gli scandalosi soldi concessi al presentatore Rai‘. Ma a creare fermento non è solo la cifra concessa a prescindere dall’andamento degli ascolti e motivata dal passaggio a Rai 1, rete maestra della tv di stato, corredata da un maggior numero di ore lavorative. Quello che lascia interdetti sono il resto degli accordi stabiliti tra Fazio – Caschetto e emittente.

“In una tv che cambia, bisogna assumersi responsabilità e nuovi rischi. D’ora in poi, ovunque sarà, vorrei essere produttore di me stesso“, svelava tempo fa Fazio su Twitter. Sembrerebbe, a questo punto, che il conduttore di Che tempo che fa ci sia riuscito. Il nuovo accordo, siglato su input del direttore generale Mario Orfeo e con la benedizione del presidente Rai Monica Maggioni, prevede infatti che non sia più la Endemol a produrre il format tv.

Sarà, infatti, una nuova società ad occuparsene, della quale farà parte Fazio stesso. Questo vuol dire che, oltre al compenso da conduttore, a quest’ultimo arriverà anche l’appalto Rai. Secondo Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, il contratto di produzione ammonterebbe a 10,8 milioni in quattro anni. Non basta. Essendo ideatore del programma, Fazio è riuscito a venderlo alla Rai per la ‘modica’ cifra di 600 mila euro l’anno.

Il nuovo compenso di Fazio sotto accusa: esposto alla Corte dei Conti

Anzaldi non ci sta e fa un esposto all’Anac di Cantone e alla Corte dei Conti: “La produzione delle puntate della trasmissione di Fazio verrà affidata, in appalto parziale, ad una costituenda società. Il Cda di un’azienda pubblica può deliberare di stipulare un contratto di appalto con una società che ancora, a quanto risulta, non esiste? Società di cui, peraltro, sarà socio lo stesso soggetto già beneficiario del contratto principale? Il pacchetto Fazio prevederebbe non soltanto un compenso al conduttore di 11,7 milioni di euro per 4 anni, ma anche un esborso di altri 10,8 milioni di euro per la produzione delle puntate, cachet degli ospiti, organizzazione. Un costo totale, quindi, di oltre 20 milioni di euro, per quello che si configura almeno per una parte come un vero e proprio appalto di produzione. Si può affidare un incarico del genere senza una regolare gara? Anac lo ritiene possibile?“.