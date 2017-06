0 CONDIVISI Condividi Tweet

Non molti sanno che non in tutti i paesi del mondo la ‘festa del papà’ cade il 19 marzo: in America, ad esempio, si celebra la terza domenica di giugno, ed è proprio in questa occasione che è venuto fuori un tenero e doloroso ricordo del padre di Elisabetta Canalis.

Il ricordo del padre di Elisabetta Canalis in una tenera foto

Tutti ricordano il profondo lutto di Elisabetta Canalis risalente allo scorso gennaio, quando il suo adorato Cesare, 78 anni, è scomparso a causa di una grave malattia. Uno dei particolari shock che aveva turbato la bella ex velina era che, dato che suo padre si trovava negli States per visitare la nipotina Skyler, l’ospedale in cui è stato dichiarato il decesso era lo stesso che l’ha vista dare alla luca la bimba.

Adesso, a distanza di mesi, e in occasione della celebrazione del papà negli States, il ricordo del padre di Elisabetta Canalis risale a galla con una nostalgia che spezza il cuore:

“Grazie per aver reso Skyler la bambina più fortunata del mondo – inizia a scrivere la showgirl,pubblicando una bella foto di famiglia. Subito dopo, compare anche un secondo scatto in cui si vede il suo papà sorridente, ed ecco la didascalia: “Buona festa del papà a colui che vide in me per primo una Briciolina (si riferisce al suo nickname su Instagram, ‘little crumb’, ovvero piccola briciola), che mi tolse le rotelle dalla bicicletta senza che io me ne accorgessi, che mi buttò in acqua dalla barca nel mare scuro perché dovevo vincere la paura, che mi riprendeva sempre per come mangiavo (sono migliorata babbo), che mi faceva sedere sulla bici con lui facendomi sentire molto avventurosa e che mi ha reso fiera di lui fin da piccolina qualsiasi cosa facesse, specie quando decise di smettere di andare a caccia per me.

Le dolci parole che la Canalis ha dedicato al suo amato Cesare, scomparso a 78 anni

Ci manchi ogni giorno che passa ma nel sorriso di Skyler mamma dice di vedere il tuo. Sarà per quello che ti sento sempre vicino a noi. Ovunque tu sia, buona festa del papà.”