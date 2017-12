131 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’esclusione e l’addio di Morgan, arriva anche l’agguerrito messaggio di Loredana Bertè contro Sanremo. A quanto pare anche lei è stata rifiutata durante la fase di selezione, e la sua reazione sembra svelare dei meccanismi della ‘macchina’ del Festival:

Loredana Bertè contro Sanremo: “Non ho voluto tradire la mia arte”

“Mi spiace per il mio pubblico che aspettava di rivedermi su quel palco – scrive la cantante – ma ho preferito essere fuori da Sanremo e non tradire il mio mondo artistico piuttosto che essere in gara con qualcosa che non mi somigliava“. Era già tra le favorite per quanto riguarda la partecipazione all’edizione 2018, e invece pare sia stata ‘scartata’ la sua canzone, e al suo posto gli sia stata offerta una canzone di Biagio Antonacci.

“Sul palco sono rose e fiori – racconta sul suo profilo Facebook – dietro le quinte è guerra grande”. Sono molto amareggiata. Mi sono attenuta al regolamento del Festival di Sanremo presentando, tramite i canali ufficiali, nei tempi e nei modi richiesti, un pezzo al quale credevamo molto. Il giorno prima della comunicazione dei nomi dei big in gara ARRIVA LA DOCCIA FREDDA: sono stata contattata dal portavoce del direttore artistico, il quale mi ha proposto una canzone di Biagio che era pervenuta alla commissione. Avrei dovuto provinarla in poche ore… ascoltarla, impararla, registrarla. Tra l’altro quel pezzo già mi era stato proposto da Biagio stesso qualche settimana prima ed io gentilmente avevo declinato, spiegandogli che già avevo fatto la mia candidatura ufficiale. Alla fine ho deciso di restare fedele alla mia scelta artistica, sicura che avrei dovuto rinunciare al festival“.

La risposta della commissione all’attacco della Bertè

Al messaggio di Loredana Bertè contro Sanremo risponde immediatamente lo staff del direttore artistico, cioè Baglioni: “La commissione musicale del festival di Sanremo, presieduta da Claudio Baglioni, ha proposto a Loredana Berte’ un brano presentato da Biagio Antonacci come autore. Era una semplice proposta e lei non la ha accettata. La commissione, pur apprezzando il brano presentato da Loredana Berte’, non lo ha ritenuto tale da poter entrare nella rosa dei venti Big in gara. E d’altronde, scelte ugualmente dolorose hanno riguardato all’incirca altri 120 artisti. Se con Loredana è stato fatto questo tentativo era proprio perché la commissione ci teneva alla sua presenza“.

