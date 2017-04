0 CONDIVISI Condividi Tweet

La più amata dagli italiani ci riprova: Lorella Cuccarini rilancia Nemicamatissima. La showgirl, in un’intervista al settimanale Oggi, ha espresso la volontà di trasformare il programma andato in onda il 2 e 3 dicembre 2016 in un prodotto crossmediale. “Nemicamatissima potrebbe diventare un format”, ha detto dalle pagine della rivista. Nonostante l’epilogo non proprio felice con la collega Heather Parisi.

Dopo la seconda e ultima puntata dello show musicale, Heather aveva scritto un lungo post sul suo sito ufficiale, dove se l’è presa con la produzione e con la collega: la prima rea di “dire di no ad ogni mia proposta”, la seconda non così accogliente e accomodante come immaginava (“sembravo un’ospite del suo programma”). “Io mi sono divertita, parlo per me. Io mi fermo all’immagine finale del programma: io e Heather abbracciate”, aveva replicato Lorella smorzando i toni.

Lorella Cuccarini rilancia Nemicamatissima: le sue parole

L’idea è proprio quella di riprendere in mano il progetto, che ha fruttato una media di 4.379.000 spettatori pari al 18,97% di share. “Non ho l’ansia di fare tv a tutti i costi, di esserci sempre”, ha spiegato la Cuccarini. “Preferisco apparire anche una volta all’anno, ma che sia un evento”. Nemicamatissima infatti è già diventato un disco. Uscito il 31 marzo, contiene i suoi più grandi successi, tre brani inediti, un medley live e Tanto tempo ancora, la sigla del programma di Rai 1.