62 CONDIVISI Condividi Tweet

Lorella Cuccarini sbotta con Rai 2 per “colpa” di The Voice of Italy. Giovedì 10 maggio la showgirl è stata protagonista della puntata di FanCaraoke, il programma condotto da Andrea Perroni ispirato al Carpool Karaoke di James Corden. L’orario d’inizio previsto della trasmissione era le 23.35, ma – complice la lunga finale del talent che ha visto il trionfo di Maryam Tancredi – FanCaraoke è andato in onda all’una. Quasi un’ora e mezza oltre la previsione, alle soglie della terza serata. Uno sforamento che Lorella non ha per niente gradito.

Lorella Cuccarini sbotta con Rai 2 per FarCaraoke

“Senza parole… #fanCaraoke @RaiDue #secondaserata?!”, ha scritto Cuccarini sul suo account Twitter. Un imbarazzo che ha colto anche Andrea Fabiano, il direttore di rete, che ha chiesto scusa alla “più amata dagli italiani” via social: “Ciao Lorella, mi dispiace. La puntata verrà replicata per consentire la visione in un orario umano. Lo comunicheremo domani. Ancora scusa a te, alla squadra del programma e al pubblico”.

Lorella Cuccarini oggi: FanCaraoke la fa infuriare

A bordo dell’auto guidata da Andrea Perroni, Lorella si è raccontata a tutto tondo, tra chiacchiere, ricordi e soprattutto canzoni. Un piacevole excursus della sua carriera televisiva senza tralasciare il racconto della sua vita personale: i figli, la famiglia, le sue passioni di gioventù e di sempre. Gli ospiti saliti a bordo sono stati amici e colleghi che hanno condiviso tanto con lei: Marco Columbro e Peppe Vessicchio, ma anche Giampiero Ingrassia, Raf e sua moglie Gabriella Labate. In una seconda auto, la “fan car” guidata da Brenda Lodigiani, tre fan di Lorella si sono invece sfidate per contendersi la possibilità di incontrarla di persona alla fine del viaggio. Complice l’orario “disumano”, la puntata di FanCaraoke (disponibile su RaiPlay) è stata seguita da 282.000 telespettatori con il 6,6% di share. Vedremo se Fabiano manterrà la promessa fatta a Lorella.

Ciao Lorella, mi dispiace. La puntata verrà replicata per consentire la visione in un orario umano. Lo comunicheremo domani. Ancora scusa a te, alla squadra del programma e al pubblico. — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) 10 maggio 2018