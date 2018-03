688 CONDIVISI Condividi Tweet

La foto di Lorenzo Crespi abbandonato sta circolando sul web, sconvolgendo il pubblico e gli spettatori del piccolo e grande schermo: vi ricordate sicuramente del suo ruolo ne La Sindrome di Stendhal di Dario Argento, o nelle prime stagioni di Carabinieri, o ancora in Gente di Mare 2. Ebbene, l’agghiacciante immagine che ha pubblicato sul suo profilo Facebook – e il suo amaro sfogo – non potrebbe essere più lontano dagli ‘antichi fasti’ della sua immagine pubblica:

Lorenzo Crespi abbandonato: la foto shock e lo sfogo contro Barbara d’Urso

“Completamente truffato da una società che lavora per produzioni Rai – scrive l’attore, oggi 47enne- Totale emarginazione, abbandono, maltrattamenti. Ti fanno vivere in condizioni pietose, da giorni senza luce, senza gas, una malattia ai polmoni, totalmente congelato, abbandonato da tutti“.

Tra i destinatari dell’attacco di Lorenzo Crespi abbandonato, viene menzionata la presentatrice di Domenica Live, che nel 2014 lo ha ospitato in studio più volte: “Ultimo, la D’Urso, tutti sanno come sto vivendo… Ma se non possono usarmi non possono aiutarmi“.

Le parole piene di rabbia e disperazione: “Quando morirà sputate in facica a chi dice di volermi bene”

Una vera e propria tragedia che ricorda un po’ quella di Marco Della Noce che dormiva per strada. Le parole dell’attore continuano così: “Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene, che mi hanno aiutato. Devo dare via il cane perché non so neanche come comprare il cibo, questa è la realtà che vi nascondono tutti. 4 anni in un’associazione a spaccarmi la schiena e non mi hanno neanche garantito per prendere in affitto una casa… E in quest’istante mi trovo così, testa congelata, corpo quasi paralizzato dalle nottate totali all’agghiaccio… L’unico essere umano che è intervenuto e che sta cercando di aiutarmi in tutti modi anche a farmi tornare a casa, perché io non posso farlo mi hanno tolto tutto, vi sembrerà strano ma si chiama Roberto Fiore ( leader di Forza Nuova, ndr). E allora li capisci come stanno forse veramente le cose”