Forte preoccupazione nel mondo della musica italiana: in seguito all’annuncio “Lorenzo Jovanotti edema alle corde vocali” il cantante è stato costretto ad annullare il concerto di lunedì 16 aprile a Bologna. Moltissimi i messaggi e le domande che si stanno facendo i suoi ammiratori in queste ore:

Lorenzo Jovanotti edema alle corde vocali: le sue condizioni

“Ciao amici di Bologna, sono dal Dott. Fussi a Ravenna temo che dovremo rimandare il concerto di stasera– ha scritto il celebre cantante di ‘Serenata Rap’ e ‘Bella’ per avvertire tutti coloro che avevano comprato il biglietto per l’evento dell’Unipol Arena, un evento attesissimo- La diagnosi è un piccolo edema alle corde vocali ma se non faccio almeno tre giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente. È la prima volta che mi capita di dover rimandare uno show mi dispiace molto».

In effetti il cantautore è famoso per la sua incredibile energia e dedizione totale al suo pubblico: le date del suo tour sono vere e proprie feste piene di adrenalina, con l’artista che salta, canta e infiamma il pubblico senza sosta anche per tre ore. (Guarda la foto ‘rock’ con con Marco Mengoni)

In questo caso, però, è stato costretto a rimandare la data bolognese al 4 maggio, e ad aspettare direttamente giovedì 19 al PalaLottomatica di Roma, dove rimarrà per 10 serate consecutive.

Aggiornamenti sulla salute del cantante

La notizia di Lorenzo Jovanotti edema alle corde vocali ha fatto rapidamente il giro del web, e sotto alla sua foto su Instagram sono in molti a fargli i migliori auguri di pronta guarigione. Lui, nel frattempo, cerca di tenere il morale alto:

“Recuperation! nelle prossime ore vi dico ufficialmente quando si suona a Bologna. Il doc Fussi mi ha detto che in 3 giorni le corde tornano in forma ma se ci avessi caricato un concerto stasera magari bombato di farmaci (che coprendo l’infiammazione e il dolore mi avrebbero fatto credere di stare bene) avrei messo a rischio le corde vocali seriamente. È che sabato sono andato in scena già con un inizio di infiammazione e c’ho dato dentro come sempre e alla notte la voce era zero. Mi dispiace per il disagio di stasera degli amici di Bologna, ma la recuperiamo e per chi non potrà vi dirò tra poco come fare per il rimborso del biglietto. A dopo!“