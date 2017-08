1 CONDIVISI Condividi Tweet

Loretta Goggi a Nemicamatissima 2? Spunta questa clamorosa indiscrezione per la seconda edizione dello show che ha messo insieme Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Un desiderio preciso di Lorella che nel programma speciale di Rai 1 vorrebbe far coppia con un cavallo di razza come Loretta.

Il rapporto con Heather non si è chiuso nel migliore dei modi. Parisi contro Cuccarini e il manager Lucio Presta ha speso parole al veleno. Ha spesso affidato alla rete durissimi sfoghi attaccando l’organizzazione della trasmissione, la sua collega sul palcoscenico, l’agenzia Arcobaleno Tre e il pubblico.

Necessario dunque un rimpiazzo all’altezza per la nuova edizione di Nemicamatissima. Loretta Goggi sembra essere il profilo perfetto. Adorata dagli spettatori, rilanciata sul versante fiction dopo il gran finale di Sorelle e i suoi ascolti al top. Il rapporto con Rai 1 è sempre saldo e positivo.

Dal 22 settembre tornerà tra i giudici di Tale e Quale Show. Mentre Christian De Sica, Gigi Proietti, Enrico Montesano, Claudio Lippi e Claudio Amendola devono essere confermati, lei ci sarà sicuramente. “Loretta Goggi, regina assoluta del programma, ci sarà. È un elemento fondamentale”, ha dichiarato Carlo Conti in un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni.

Loretta Goggi a Nemicamatissima 2? Parla Cuccarini

Tra un impegno e l’altro, un grande varietà come Nemicamatissima sarebbe la ciliegina sulla torta. A rivelarlo è stata la stessa Lorella Cuccarini. Intervistata da La Stampa, la showgirl ha dichiarato: “Nemicamatissima è stato un bellissimo varietà. Malgrado le polemiche, lo rifarei subito. Ma in tv di questi varietà se ne fanno sempre meno”.

“Al mio fianco vorrei Loretta Goggi. Ma non per rivalità. Perché sarebbe un bel gioco di confronti”. Se invece dovesse pensare ad un partner maschile, “punterei alto: Fiorello”. Ma quello di Loretta Goggi non è l’unico nome che gira dietro le quinte della Rai. Si parla anche di un altro pezzo da novanta: Raffaella Carrà.