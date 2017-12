348 CONDIVISI Condividi Tweet

Loretta Goggi attacca concorrenti e haters di Tale e Quale Show. Con la stagione 2017 del programma ormai agli sgoccioli, la giurata del programma ha fatto un bilancio dell’esperienza, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe.

Nel suo mirino, sono finiti l’atteggiamento dei cantantimitatori e gli odiatori di professione, che l’hanno sistematicamente presa di mira nel corso delle puntate. “Sono felice che alla fine il mio intuito abbia trovato conforto nel televoto”, ha scritto in un lungo post affidato alla sua pagina Facebook.

“Dopo 57 anni di carriera come attrice, conduttrice, cantante e imitatrice, nella insolita veste di giurata non ho mai avuto timore di esprimere le mie idee né ricevuto alcuna sollecitazione per modificare i miei giudizi. Chi si sarebbe mai azzardato?”, ha specificato. “L’unico obbligo me lo sono imposto io. Quello di dare voce alla mia esperienza e alla mia onestà intellettuale nel difendere a spada tratta il talento quando lo avessi incontrato sul palcoscenico di Tale e Quale. Mi è successo anni fa con Serena Rossi, ignorata regolarmente dai suoi colleghi nell’assegnazione dei 5 punti a loro disposizione, e quest’anno con Marco Carta”.

“Nessuno può affermare che in 11 puntate lui non abbia fatto una imitazione degna di essere premiata, così come Annalisa, Filippo, Federico ecc. ecc., eppure, non ha mai vinto una puntata! Solo le sue costanti buone prove e gli ottimi piazzamenti gli hanno consentito di vincere la 7° edizione e il torneo finale. Ha indossato la maglia rosa per tutto il percorso e questo, non altro, gli ha consentito di vincere, nonostante la strategia adottata da tutti i nostri protagonisti di ignorare puntualmente le sue prove (tranne in “un” caso, dicasi uno, da Annalisa)”.

“La logica del pilotare con i loro 5 punti la classifica generale, non premiando l’esibizione settimanale che lo meriterebbe, è profondamente ingiusta. Comunque alla fine la platea televisiva ha messo a posto le cose”, la sua chiosa. Nel post di Facebook, Goggi – non nuova ad attacchi del genere, come quello a Fazio e la Rai di qualche mese fa – se l’è poi presa con gli haters.

“Mi dispiace per chi non abbia apprezzato le mie opinioni, il mio taglio di capelli, il mio colore, lo stile dei miei abiti”, le sue parole. “Comunque, al di là di alcuni post sul web, moltissimi sono stati i consensi, molte le testate di moda che hanno voluto sapere da chi avessi acquistato i miei abiti! Perciò sebbene abbia dato da scrivere a haters e dato voce a quelli che si ritengono, beati loro, arbiter elegantiarum, voi, miei cari tutti, mi conoscete bene, sono sempre andata contro corrente spiazzando ogni aspettativa!”.