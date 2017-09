470 CONDIVISI Condividi Tweet

Loretta Goggi attacca Fazio e la Rai a margine della conferenza di presentazione della settima edizione di Tale e Quale Show. L’attrice e cantante, “regina” della giuria del programma di Rai1, ha rilasciato un’intervista a TvBlog dai toni infuocati.

Il motivo del suo j’accuse è l’esclusione dal cast di Tale e Quale Show Nip, l’edizione con concorrenti non famosi che dovrebbe essere proposta il prossimo anno.

“In Spagna hanno fatto in un anno entrambe le versioni”, ha spiegato in conferenza Paolo Bassetti, Presidente e Amministratore Delegato di Endemol Italia. “Noi stiamo parlando con Rai1 per l’edizione Nip, potrebbe essere una opportunità”. Goggi, reduce dallo strepitoso successo televisivo con boom di ascolti di Sorelle, si è lasciata andare ad uno sfogo amaro perché nessuno l’ha contattata per questa novità. “Io pilastro della Rai? Non lo sono”, ha esordito.

“Fazio ha fatto uno spot per il lancio di Che tempo che fa su Rai1 con tutti gli ospiti. Io ci sono andata ospite, ma nel promo non ci sono. Ho una mia professionalità, che mi viene riconosciuta, ma evidentemente non sono né un’icona, né un pilastro della Rai. Sono una professionista che gode ancora a fare questo lavoro da 57 anni. Di Fazio mi dispiace, sì. Perché è una persona che ho scoperto io nel 1983 in Loretta Goggi in quiz. Poi è stato fisso nella seconda edizione dello stesso programma. E mi dispiace perché nello spot ci ho visto veramente tutti: devono aver faticato a togliermi! Ce li hanno messi tutti, tranne me! Ma non solo questo”.

Loretta Goggi attacca Fazio e la Rai: le sue parole

“Ho visto anche gli spot che la Rai ha dedicato alle fiction: Sorelle non c’è, come se non fosse mai andato in onda!”, ha spiegato Loretta. “Questo non è molto corretto! Sorelle ha avuto un grandissimo successo, ma non se ne parla! Vogliamo parlare di Un’altra vita? All’epoca siamo stati candidati a qualche premio? Era in qualche nomination? No! Secondo me c’è qualcosa che non va! Mi sa che sono io! E allora mi ritiro… Sto in pensione, non chiedo spiegazioni… Quando voi giornalisti carinamente parlate di ‘icona’ e di ‘colonna portante’… no. Io non sono un’icona. Forse non voglio neanche diventarlo, perché ho scelto di privilegiare la mia vita privata, ma non posso non accorgermene di certe cose”.

“Continuano a invitarmi in tutti i programmi”, ha concluso. “Andrò da Neri Marcorè a Celebration, perché Neri è una persona a me cara. Ma c’è qualcosa che non va se ti invitano dappertutto e poi non si tiene conto del seguito che può avere un’artista. È un po’ strano. Io non sono abituata a chiamare e a proporre. Non l’ho mai fatto. Prima era la Rai che chiamava. Io, poi, non ho un agente e non lo voglio. C’era mio marito che mi seguiva. Con lui decidevamo sempre in base alle nostre sensazioni. Ci siamo lasciati guidare dall’intuito. Sono senza agente, sono io che rispondo al telefono. Può essere un limite, però mi ha fatto durare 57 anni, quindi forse va bene così”.