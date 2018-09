1 CONDIVISI Condividi Tweet

La seconda edizione del Grande Fratello Vip è cominciata da poco, ma è già fonte di controversie. Tra queste c’è l’infelice frase di Ivan Cattaneo riguardante la violenza sulle donne e Jane Alexander che parla dei suoi problemi del passato con l’alcol. Ma la polemica più forte è un’altra: Lory Del Santo va al GF Vip e mancai funerali del figlio Loris, morto suicida il mese scorso. La decisione della showgirl ha fatto molto discutere l’opinione pubblica che non ha accettato di buon grado il suo comportamento.

Lory Del Santo va al GF Vip, Antonello Piroso: “Fatti vedere da uno bravo”

La Del Santo ha scelto di entrare nella casa più spiata d’Italia per ‘motivi terapeutici‘, stando a quanto lei stessa ha dichiarato. Riportare la sua vita alla normalità è ciò che potrebbe aiutarla a guarire dal dolore: “Ho un solo senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ti voglio bene anziché baciarlo e basta. Niente altro. Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male“, ha dichiarato Lory a Verissimo.

C’è chi non la pensa come lei, in particolare Antonello Piroso che ha scritto su Twitter: “Il 29/8 ricevo whatsapp: ‘Figlio più piccolo #LoryDelSanto suicida a LA. Lo dice la di lei sorella. Lory non va a funerali per paura di esclusione #GFVIP‘. Lory ora : ‘Avevo deciso di non partecipare, invece al GF ci vado come terapia’. Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo“. Le parole del giornalista sono state largamente approvate dagli utenti dei social network che in queste ore remano contro la donna.

Silvio Sardi preoccupato per Lory Del Santo: la preoccupazione dell’ex marito

Silvio Sardi scrive una lettera a Lory Del Santo dove esprime tutta la sua apprensione per lei e per il figlio Devin: “Non voglio giudicare né entrare nel merito di quanto dichiarato da Lory. Posso solo essere rimasto senza parole per questa ennesima tragedia che ha colpito Lory e seriamente preoccupato per come possa stare Devin, che spero non sia stato presente in quel momento“.